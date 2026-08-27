Esteban Andrada reaparece con Monterrey tras 13 partidos y lanza confesión sobre su regreso

Andrada regresa al arco de Rayados después una sanción de trece partidos impuesta durante su estancia en el Real Zaragoza

Andrada durante el Clausura 2025 con Rayados | Imago7

Los Rayados aterrizaron en la Sultana del Norte tras su heroico pase a las semifinales de la Leagues Cup, juego que significó el regreso de Esteban Andrada al arco albiazul.

El argentino volvió a las canchas tras una sanción de trece partidos impuesta durante su estancia en el Real Zaragoza por golpear a Jorge Pulido, del Huesca FC, y se mostró contento por regresar en lo que para él representó un redebut con los regios.

“Feliz por la vuelta. La verdad que, obviamente, a pesar de que hace mucho tiempo que no jugaba, de a poco voy agarrando ritmo y, bueno, ojalá sea lo principal para lo que viene. Fue un partido trascendental porque es como si hubiese debutado.

“Fue un partido súper importante para nosotros, es un golpe de final, había un mínimo error, podía quedar afuera de la competición y era súper importante para nosotros avanzar. Pero sí, el parate también del Mundial, todo eso se me hizo bastante largo y ojalá que sea un pasado ya pesado y, bueno, mirar para adelante”, comentó.

Tras casi un año de cesión, Andrada volvió por petición de Matías Almeyda con los norteños, segunda oportunidad que agradeció a la institución y en la que reconoció su error. Además, está consciente de no ser del agrado de un sector de la afición, pero tratará de dar todo por la camiseta de Monterrey.

“Sí, tal cual. De hecho, recién le agradecí al club por esa oportunidad que me dio. Sabemos que es una lección de vida y también estaba súper arrepentido de lo que había hecho, pero sabemos que uno lo toma de aprendizaje y para que lo que viene no vuelva a pasar.

“Es parte del fútbol. Obviamente, conviví con los errores, uno no quiere hacerlo adrede, así que siempre quiero ayudar al equipo. Pero, bueno, es mi forma de atajar y hay mucha gente a la que le gusta y otra gente a la que no. Con tantos años en Primera División, yo creo que me ha mantenido esa actuación, así que trato de pasar rápido los errores y, para lo que viene, dejar el alma para lograr un campeonato”, dijo.

Por ahora, la “Pandilla” se prepara para enfrentar al Atlético de San Luis en casa por la fecha 6 del Apertura 2026.

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