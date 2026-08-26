Licencia de conducir Edomex 2026: estas son las unidades móviles para tramitar el permiso rápido

Las unidades móviles del Edomex tramitan licencias hasta el 29 de agosto. Consulta sedes, horarios y requisitos para obtener o renovar el documento sin ir hoy a oficinas centrales

Dónde tramitar tu licencia en Edomex | Reuters

La Secretaría de Movilidad del Estado de México desplegó unidades móviles en distintos municipios para acercar la expedición y renovación de licencias de conducir. La agenda estará vigente hasta el sábado 29 de agosto de 2026, aunque las fechas de atención cambian según cada sede.

Estos módulos permiten que los habitantes realicen el trámite sin trasladarse hasta las oficinas centrales. El servicio está dirigido principalmente a conductores de vehículos particulares que necesitan obtener, renovar o reponer su licencia, siempre que presenten la documentación correspondiente.

La programación contempla unidades de la Secretaría de Movilidad y módulos instalados como parte de las Caravanas por la Justicia Social. Las primeras reciben documentos de las 9:00 a las 17:30 horas y concluyen el servicio a las 18:00 horas, mientras que las caravanas atienden de 9:00 a 15:00 horas.

La presencia de una unidad móvil no elimina los requisitos ni garantiza atención inmediata, pues el número de solicitudes puede variar durante el día. La recomendación es acudir con anticipación, revisar el tipo de licencia que se tramitará y llevar documentos originales y copias, de acuerdo con la modalidad solicitada.

¿Dónde se puede tramitar la licencia de conducir del Edomex 2026? Unidades móviles

Las unidades para licencias de servicio particular estarán disponibles en Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Teoloyucan, Chimalhuacán y Toluca. La agenda publicada para la semana del 24 al 28 de agosto establece las siguientes direcciones y días de atención:

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, código postal 54769, en el estacionamiento de Outlets Punta Norte. Atención del 24 al 28 de agosto.

Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, código postal 54769, en el estacionamiento de Outlets Punta Norte. Nezahualcóyotl: avenida General Lázaro Cárdenas sin número, colonia Rey Neza, código postal 57809. Atención los días 24, 27 y 28 de agosto.

avenida General Lázaro Cárdenas sin número, colonia Rey Neza, código postal 57809. Teoloyucan: avenida Dolores sin número, colonia Tlatilco, código postal 54770, frente al Palacio Municipal. Atención del 24 al 28 de agosto.

avenida Dolores sin número, colonia Tlatilco, código postal 54770, frente al Palacio Municipal. Chimalhuacán: avenida Nezahualcóyotl, manzana 004, colonia Santa María Nativitas, código postal 56335, en el estacionamiento de Plaza Chimalhuacán. Atención del 24 al 28 de agosto.

avenida Nezahualcóyotl, manzana 004, colonia Santa María Nativitas, código postal 56335, en el estacionamiento de Plaza Chimalhuacán. Toluca, San Mateo Oxtotitlán: Privada de Tierra y Libertad sin número, esquina con Juan Aldama González Sur, manzana 015, en la explanada delegacional. Atención el 25 de agosto.

Privada de Tierra y Libertad sin número, esquina con Juan Aldama González Sur, manzana 015, en la explanada delegacional. Toluca, Tecaxic: calle Tierra y Libertad, esquina con Reforma, código postal 50270, en la explanada de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Atención el 26 de agosto.

Además, las Caravanas por la Justicia Social llevarán este trámite a cuatro municipios. Estos módulos operarán de 9:00 a 15:00 horas y pueden registrar una demanda mayor, por lo que se aconseja llegar antes del cierre de recepción.

Xalatlaco: avenida 16 de Septiembre 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal. Del 25 al 29 de agosto.

avenida 16 de Septiembre 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal. Tequixquiac: Plaza Cuauhtémoc 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal. Del 25 al 27 de agosto.

Plaza Cuauhtémoc 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal. Tultepec: Plaza Hidalgo 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal. Del 25 al 29 de agosto.

Plaza Hidalgo 1, colonia Centro, frente al Palacio Municipal. Apaxco: avenida Juárez sin número, colonia Centro, frente al Palacio Municipal. Los días 28 y 29 de agosto.

Las ubicaciones son itinerantes y pueden modificarse cada semana. Antes de trasladarse, los interesados pueden consultar la agenda de unidades móviles de la Secretaría de Movilidad para confirmar que el módulo mantiene su operación.

Licencia de conducir Edomex 2026: estos son los requisitos para tramitar el permiso de conducir

Para solicitar una licencia por primera vez se necesita reunir documentación de identidad, residencia y cumplimiento de obligaciones. Los documentos deben presentarse en original y copia, mientras que la CURP debe estar actualizada y certificada por el Registro Nacional de Población.

Los requisitos generales para una licencia nueva son:

Acta de nacimiento certificada o carta de naturalización.

CURP actualizada y certificada por Renapo.

Identificación oficial vigente con fotografía, como INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o matrícula consular.

Comprobante de domicilio del Estado de México con una antigüedad máxima de tres meses.

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Comprobante de pago de derechos.

Aprobación del examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito del Estado de México.

Para la licencia tipo C, destinada a motociclistas, también se debe presentar el Certificado Estándar de Competencia EC1631 “Conducción de motocicleta”. Este documento es adicional y debe obtenerse antes de iniciar el trámite de la licencia.

En caso de renovación o canje, el solicitante deberá llevar la licencia anterior, CURP, certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y comprobante de pago. También puede requerirse una identificación oficial cuando el plástico anterior no sea legible o cuando sea necesario actualizar algún dato.

El formato para pagar los derechos puede generarse mediante el portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas estatal. Entregar documentos incompletos o no aprobar el examen impide que la autoridad expida la licencia, por lo que conviene revisar los requisitos antes de acudir.

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