Marathon vs Real Estelí, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo
Sigue en vivo por el streaming lo mejor del partido.
Ventaja para Estelí
El equipo de Nicaragua marcha segundo con seis puntos, mientras que los de Marathon están terceros con cuatro, por lo que Estelí sabe que empatando clasifica mientras que los hondureños no tienen otra que ganar para seguir en competencia.
Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido por streaming que disputan este miércoles 26 de agosto los equipos de Marathon y Real Estelí, válido por la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos protagonizan de esta manera una verdadera final ya que el ganador se clasificará directamente a cuartos de final, aunque el equipo de Nicaragua tiene ventaja.
¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas
La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos, dos como local y dos como visitante, y los dos primeros lugares de cada sector avanzan a los cuartos de final.
Los ocho clasificados son ordenados del 1 al 8 de acuerdo con su rendimiento en la fase de grupos. Los cuatro líderes ocupan los primeros cuatro puestos y los segundos lugares quedan del quinto al octavo, con cruces 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las eliminatorias se disputan a ida y vuelta y los cuatro semifinalistas, junto con los dos ganadores del Play-In, obtienen un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2027.
¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Marathón vs Real Estelí
Ninguno de los dos clubes ha podido consagrarse como campeón del torneo en ninguna ocasión.
Últimos resultados y antecedentes del Marathon vs Real Estelí
29 de septiembre de 2021 | Real Estelí 2 (4)-(5) 2 Marathón | Cuartos de Final Liga Concacaf 2021
22 de septiembre de 2021 | Marathón 2-0 Real Estelí | Cuartos de Final Liga Concacaf 2021
Formaciones del Marathon vs Real Estelí, al momento: así salen al partido de hoy
Marathón: Jonathan Rougier; Nataniel Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, Javier Arriaga; Damin Ramírez; Carlos Pérez, Carlos Argueta, Brian Farioli, Yairo Moreno; y Nicolás Messiniti. DT: Silvio Rudman.
Real Estelí: John Faust; Jaab Gutiérrez, Evert Martínez, Calero, Óscar Acevedo; Adrián Colombino; Juan Barrera, Héctor Aranda, Ricardo Blanco, Byron Bonilla; y Emanuel Casado. DT: Diego Vázquez.
¿A qué hora juega Equipo A vs Equipo B y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 26 de agosto?
El encuentro entre Marathón y Real Estelí se disputará el miércoles 26 de agosto a las 18:30 horas en el estadio Francisco Morazán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y Nicaragua. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.