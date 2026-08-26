MarathónReal Estelí

Marathon vs Real Estelí, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo por el streaming lo mejor del partido.

Marathon vs Real Estelí
Marathon vs Real Estelí, jornada 4, en vivo el streaming. (Clarosports)

Ventaja para Estelí

El equipo de Nicaragua marcha segundo con seis puntos, mientras que los de Marathon están terceros con cuatro, por lo que Estelí sabe que empatando clasifica mientras que los hondureños no tienen otra que ganar para seguir en competencia.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido por streaming que disputan este miércoles 26 de agosto los equipos de Marathon y Real Estelí, válido por la jornada 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Ambos equipos protagonizan de esta manera una verdadera final ya que el ganador se clasificará directamente a cuartos de final, aunque el equipo de Nicaragua tiene ventaja.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos, dos como local y dos como visitante, y los dos primeros lugares de cada sector avanzan a los cuartos de final.

Los ocho clasificados son ordenados del 1 al 8 de acuerdo con su rendimiento en la fase de grupos. Los cuatro líderes ocupan los primeros cuatro puestos y los segundos lugares quedan del quinto al octavo, con cruces 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Las eliminatorias se disputan a ida y vuelta y los cuatro semifinalistas, junto con los dos ganadores del Play-In, obtienen un boleto para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Marathón vs Real Estelí

Ninguno de los dos clubes ha podido consagrarse como campeón del torneo en ninguna ocasión.

Últimos resultados y antecedentes del Marathon vs Real Estelí

29 de septiembre de 2021 | Real Estelí 2 (4)-(5) 2 Marathón | Cuartos de Final Liga Concacaf 2021

22 de septiembre de 2021 | Marathón 2-0 Real Estelí | Cuartos de Final Liga Concacaf 2021

Formaciones del Marathon vs Real Estelí, al momento: así salen al partido de hoy

Marathón: Jonathan Rougier; Nataniel Santos Martínez, Javier Rivera, Henry Figueroa, Javier Arriaga; Damin Ramírez; Carlos Pérez, Carlos Argueta, Brian Farioli, Yairo Moreno; y Nicolás Messiniti. DT: Silvio Rudman.
Real Estelí: John Faust; Jaab Gutiérrez, Evert Martínez, Calero, Óscar Acevedo; Adrián Colombino; Juan Barrera, Héctor Aranda, Ricardo Blanco, Byron Bonilla; y Emanuel Casado. DT: Diego Vázquez.

¿A qué hora juega Equipo A vs Equipo B y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 26 de agosto?

El encuentro entre Marathón y Real Estelí se disputará el miércoles 26 de agosto a las 18:30 horas en el estadio Francisco Morazán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Honduras y Nicaragua. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.


Te puede interesar

Herediano vs Antigua GFC, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo

Fútbol Centroamérica

Herediano vs Antigua GFC, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 5, goles y resultado en directo

Escándalo entre el presidente de Municipal y aficionados, al término de la eliminación

Fútbol Centroamérica

Escándalo entre el presidente de Municipal y aficionados, al término de la eliminación

Mario Acevedo reconoce lo que condenó a Municipal en la Copa Centroamericana

Fútbol Centroamérica

Mario Acevedo reconoce lo que condenó a Municipal en la Copa Centroamericana

En vivoMinuto a minutoVideo