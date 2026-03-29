Alexa Grasso logra una escalofriante sumisión sobre Mayce Barber en UFC Seattle

La peleadora estadounidense se quedó tendida en la lona tras ser detenido el combate y necesitó ayuda médica para poder levantarse

Alexa Grasso logra espectacular victoria | Captura de pantalla UFC

La mexicana, Alexa Grasso volvió al octágono con una victoria espectacular, al someter a Maycee Barber en el combate coestelar de UFC Seattle. El resultado marcó su regreso tras varios meses sin actividad y la coloca nuevamente en la conversación del peso mosca.

El combate tuvo un desenlace inmediato en el momento decisivo. Grasso conectó una izquierda recta corta que impactó de lleno en el rostro de Barber, quien cayó sin respuesta sobre la lona. La estadounidense quedó inconsciente tras el golpe, lo que definió la pelea en ese instante.

Tras la caída, la peleadora jalisciense se lanzó sobre su rival y aplicó un intento de estrangulación por la espalda. Sin embargo, la intervención del árbitro llegó de forma rápida al percatarse de que Barber no respondía, por lo que detuvo la acción de manera oficial.

ALEXA GRASSO 🇲🇽 FULMINANTE 🥵🥵 Termina la pelea de forma brutal en el primer round 🔥#UFCSeattle | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/gOan1Tv6SL — UFC Español (@UFCEspanol) March 29, 2026

La situación generó momentos de atención dentro del octágono, ya que Barber permaneció varios instantes en la lona antes de incorporarse con ayuda del personal médico y de su equipo. El protocolo de revisión se activó de inmediato para evaluar su estado tras el nocaut.

El enfrentamiento representó una nueva edición de la rivalidad entre ambas peleadoras, luego de su primer cruce en 2021 durante UFC 258, donde también se impuso Grasso. En esta ocasión, la mexicana volvió a salir con el triunfo, ahora por la vía del nocaut.

Con este resultado, Grasso retoma actividad en la división de las 125 libras y suma una victoria en un momento clave de su carrera, con la intención de acercarse nuevamente a oportunidades por el campeonato.

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