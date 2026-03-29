Erik Lira: “A nuestro estadio no van a venir a ganarnos… si lo van a hacer, van a salir muertos”

México empató 0-0 con Portugal en la reapertura del Azteca y los jugadores destacan personalidad, preparación y exigencia rumbo al Mundial 2026

El centrocampista de Cruz Azul habló tras el empate ante Portugal | Reuters

La selección mexicana empató sin goles ante Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, en un partido de alta exigencia rumbo a la Copa del Mundo 2026. Tras el encuentro, Erik Lira compartió sus sensaciones, enfocándose en la respuesta del equipo, el ambiente en las gradas y el proceso rumbo al Mundial de 2026.

Sobre su experiencia personal tras el partido, el centrocampista de Cruz Azul destacó el impacto emocional del momento vivido en el Azteca, subrayando la conexión con la afición y el significado del escenario en el proceso mundialista. “Es una sensación y un momento que me llevaré por el resto de mi vida. Bastante bonito.”

El mediocampista también señaló la importancia de este tipo de partidos como preparación, reconociendo el resultado pero priorizando el proceso: “Agradecer a todos los mexicanos que vinieron a nuestro estadio, fue una sensación única. Creo que vamos por buen camino. Nos estamos preparando para el mejor mundial en la historia de nuestro país y como un partido de preparación, lo afrontamos de la manera en la que se debía. Obviamente queríamos ganar, pero no se perdió y ahora ajustar que el partido del martes es bastante lindo también”.

En cuanto al rendimiento colectivo, Lira valoró la personalidad mostrada ante un rival de jerarquía, destacando la capacidad del equipo para competir sin complejos. “Me gustó todo el partido porque sabemos que es una selección de jerarquía con bastante jugadores en la élite del fútbol mundial, todos mostramos personalidad, lo que quisimos fue transmitir un poco lo que somos nosotros los mexicanos y creo que se dio dentro de la cancha”

Lira también abordó la exigencia del público mexicano, que respondió con abucheos tras el 0-0 final, al igual que gritos de “olé” para Portugal cuando tocaban la pelota. “La afición paga un boleto y viene a disfrutar un espectáculo. Eso no lo podemos controlar nosotros. Nosotros lo que podemos controlar es lo que hicimos dentro de la cancha, demostrar que sea la selección que sea aquí en nuestra estadio, no va a venir a ganarnos y si lo va a hacer va a salir muerto”.

El futbolista cementero también habló sobre el debut de Álvaro Fidalgo, su compañero en medio campo, destacando su rápida adaptación y el respaldo del vestidor. “Desde que llegó sabemos la jerarquía y la calidad de jugador y de persona que es. Encima con la calidad que tenemos nosotros adentro del vestidor es mucho más fácil la adaptación. Vino con los con los brazos abiertos, a apoyar, a sumar y bienvenido. Un mexicano nace donde quiere, así que bienvenido”.

Erick Sánchez destaca apoyo de la afición y adaptación del equipo

El Chiquito destacó la importancia de seguir mejorando | Alfredo Estrella/AFP

Por su parte, Erick Sánchez destacó el ambiente en el estadio como un adelanto de lo que vivirá el equipo en la Copa del Mundo, resaltando el impacto del apoyo de la afición. “Tener este tipo de escenarios es algo que a nosotros nos gusta, nos agrada, nos llena de orgullo el ver a nuestra gente ahí apoyándonos, trabajando junto con nosotros por poder sacar el resultado”.

En lo táctico, el mediocampista del América explicó la capacidad del equipo para adaptarse a distintos rivales, una de las claves en esta etapa de preparación. “Todos y cada uno de los rivales juegan de diferente forma. Es algo bueno para nosotros porque en tan poco tiempo tienes que adaptarte a todo y creo que nosotros al ser jugadores profesionales tenemos que hacerlo y tenemos que adaptarnos a lo que ellos nos pidan y nos den para poder enfrentar cada uno de los partidos.”

Sobre el debut de Fidalgo, el futbolista reforzó la idea de competencia interna y crecimiento colectivo dentro del grupo. “Tenerlo aquí me llena de orgullo. Sé el jugador que es, sé la persona que es, sé lo que trabaja, sé lo que hace y sé que nos va a aportar muchísimo. Tuvo un partido bueno. estamos peleando por un puesto y queremos demostrarle al profe, queremos hacer un grupo que tenga una competencia interna muy alta”.

Finalmente, Sánchez se refirió a la reacción de la grada al finalizar el partido y el mensaje del cuerpo técnico en el vestuario, enfocado en la mejora continua. “Sabemos y estamos conscientes que todos tenemos muchas cosas por mejorar porque así es. Partido que que ganes, golees, pierdas, siempre hay cosas por mejorar. El día de mañana o el día que nos toque, nos estará corrigiendo, con más tiempo, con más cabeza fría y bueno, nos deja bastante tranquilos porque tenemos que mejorar en algunas cosas”.

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