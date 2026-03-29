¡Tala Rangel responde! Así reacciona el portero tras el grito homofóbico en el Azteca

La afición mexicana no ocultó su frustración y realizó el grito homofóbico al arquero de las Chivas, quien aseguró que el malestar de la afición se dio por la falta de goles

Tala Rangel se pronuncia tras el grito homofóbico | Imago7

La selección mexicana igualó 0-0 ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca, en un partido amistoso que formó parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro dejó sensaciones divididas entre la afición, que por momentos mostró su molestia ante la falta de goles, situación que se reflejó en el ambiente del estadio durante los minutos finales.

Uno de los momentos que se llevó los reflectores fue el grito homofóbico dirigido hacia el portero Raúl ‘Tala’ Rangel, quien fue titular en el encuentro. El guardameta se pronunció tras el partido y optó por enviar un mensaje de calma, entendiendo el contexto y la exigencia de la afición mexicana.

“Me quedo tranquilo, la verdad. Entiendo también la frustración de la gente de que quería ver goles, pero sabíamos también que es un rival complicado. Ha sido campeón de Europa. Entonces, competirle a una selección como lo es Portugal creo que es un buen resultado y me quedo con eso. Tranquilo”, expresó el arquero en entrevista con TUDN.

Más allá del ambiente en las gradas, Rangel destacó el desempeño colectivo del equipo, especialmente en la zona defensiva, donde México logró mantener el cero ante un rival de alto nivel: “Seguir trabajando y seguir consistente. Yo creo que fue un buen partido en general por parte del grupo. Supimos mantener bien el bloque para defender y es lo que rescato de este partido”, señaló.

El portero también fue cuestionado sobre su momento individual, luego de acumular varios partidos sin recibir gol con la selección, una racha que lo acerca a consolidarse como titular rumbo al verano. Sin embargo, evitó asumir protagonismo y resaltó el trabajo grupal.

“Sí, es el trabajo de todo el equipo, es el fruto de todos. Se han defendido muy bien los partidos que me han tocado; los últimos han sido muy aguerridos en cuanto a defensa y no me echo todo el crédito porque es realmente de todo el equipo”, explicó.

El empate ante Portugal dejó a México con aspectos positivos en defensa, pero con áreas por mejorar en ataque. La falta de contundencia fue uno de los factores que influyó en la reacción de la afición, que esperaba un resultado más vistoso en un partido simbólico por el regreso del Azteca.

Con este resultado, el Tri continúa su preparación de cara al Mundial 2026, en un proceso donde la solidez defensiva comienza a consolidarse, mientras que el reto será encontrar mayor efectividad en ofensiva sin perder el orden mostrado ante una de las selecciones más competitivas de Europa.

Te puede interesar: