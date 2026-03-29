Xelajú MC vs Guastatoya en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

El líder quiere mantenerse en la cima, pero su rival no quiere fallar en la lucha por la permanencia.

Xelajú Guastatoya, resultado partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Xelajú MC vs Guastatoya!!! Xelajú MC y Guastatoya se enfrentan en un duelo clave de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido con mucho en juego en ambos extremos de la tabla. Los Superchivos buscan mantenerse en lo más alto del campeonato, mientras que el conjunto pecho amarillo necesita sumar para alejarse de la zona de descenso en la tabla acumulada.

Aquí podrás seguir el resultado en vivo y el minuto a minuto de Xelajú vs Guastatoya, con todas las incidencias del encuentro: goles, jugadas destacadas, tarjetas, cambios y el desarrollo completo del partido en tiempo real. Un enfrentamiento que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú vs Guastatoya hoy 28 de marzo de 2025?

El encuentro entre Xelajú MC y Guastatoya está programado para el sábado 28 de marzo a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Xelajú vs Guastatoya para la jornada 16, al momento

Ni Xelajú MC ni Guastatoya cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Estas son las alineaciones titulares elegidas por Roberto Hernández y Pablo Centrone para sus equipos:

Xelajú MC: Rubén Silva; Kevin Ruiz, Manuel Romero, Javier González, Widvin Tebalan; Ricardo Márquez, Antonio López, Jorge Aparicio, Yair Jaén; Steven Cárdenas y Derrikson Quirós. DT: Roberto Hernández.

Guastatoya: Rubén Escobar; Emanuel Yori, Víctor Armas, Carlos Alvarado; Joshua Ubico, Ariel Lon, Marlon Sequén, José Almanza, Keyshwen Arboine; Denilson Sánchez y Nelson García. DT: Pablo Centrone.

Antecedentes del Xelajú vs Guastatoya y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Guastatoya:

7 de febrero de 2026 | Guastatoya 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 26 de octubre de 2025 | Guastatoya 1-2 Xelajú MC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 17 de agosto de 2025 | Xelajú MC 5-0 Guastatoya | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de abril de 2025 | Guastatoya 2-2 Xelajú MC | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 8 de febrero de 2025 | Xelajú MC 1-0 Guastatoya | Torneo Clausura 2025

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