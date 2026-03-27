Alexa Grasso vs Maycee Barber: fecha, horario y dónde ver en vivo UFC Fight Night Seattle 2026

UFC Fight Night: Alexa Grasso vs Maycee Barber en vivo

El UFC Fight Night en Seattle presenta el regreso de la peleadora mexicana Alexa Grasso, la cual enfrentará una prueba complicada buscando recuperar su lugar en la división. La función, encabezada por el enfrentamiento entre Israel Adesanya y Joe Pyfer, en el peso medio, la cual promete dar un gran espectáculo.

Previo al evento, los 26 peleadores programados cumplieron con la ceremonia oficial de pesaje sin inconvenientes. En la pelea estelar, Adesanya y Pyfer marcaron el límite de las 186 libras para su combate en peso medio, confirmando que la función se desarrollará según lo previsto en el Climate Pledge Arena de Seattle.

La presencia mexicana vuelve a tomar relevancia con Alexa Grasso, quien formará parte de la pelea coestelar. La excampeona busca retomar el camino tras una etapa reciente en la que no ha logrado sumar victorias, en un contexto donde la división de peso mosca femenil mantiene competencia constante.

Grasso vuelve a escena tras su trilogía ante Valentina Shevchenko y una derrota reciente ante Natalia Silva. Ahora, su objetivo inmediato es enfocarse en su siguiente rival, Maycee Barber, en un combate que representa una oportunidad para volver a colocarse en la conversación por el campeonato.

Cuándo y dónde pelea la mexicana Alexa Grasso vs Maycee Barber en la estelar de UFC?

Alexa Grasso enfrentará a Maycee Barber este sábado 28 de marzo como parte del UFC Fight Night 271. El evento se llevará a cabo en el Climate Pledge Arena de Seattle, Estados Unidos. La pelea entre la mexicana y la estadounidense será la coestelar de la función.

La función dará inicio a las 15:00 horas, tiempo de la CDMX con la cartelera preliminar, mientras que la estelar comenzará a las 18:00 horas. En Estados Unidos será a las 17:00 horas del Este y 14:00 horas del Pacífico.

¿Cómo llega Alexa Grasso ante Maycee para la revancha y cuál fue el resultado de la anterior?

Grasso llega a este combate tras una etapa compleja en su carrera, marcada por la serie de peleas ante Valentina Shevchenko. En su primer enfrentamiento en UFC 285, logró una victoria por sumisión en el cuarto asalto, resultado que le permitió conquistar el campeonato en una de las sorpresas recientes dentro de la empresa.

Posteriormente, ambas peleadoras se enfrentaron en dos ocasiones más, con un empate y una victoria para Shevchenko. Más adelante, Grasso cayó ante Natalia Silva, lo que representó su segundo resultado sin triunfo de forma consecutiva.

Ante Maycee Barber, la mexicana ya tiene un antecedente favorable. Ambas se enfrentaron en 2021 en UFC 258, donde Grasso se impuso por decisión unánime. De cara a esta revancha, la peleadora del Lobo Gym reconoce el momento que atraviesa y la necesidad de volver a sumar una victoria.

¿Quién transmite en vivo UFC Fight Night y dónde ver a la mexicana por TV y online?

La UFC Seattle se transmitirá en todo el mundo por la señal de Paramount Plus, donde podrán seguir la transmisión desde las preliminares hasta las peleas estelares. Además de tener todos los detalles en Claro Sports.

Adesanya vs Pyfer: cartelera completa de UFC Fight Night Seattle 2026

La cartelera para UFC Seattle estará encabeza por Israel Adesanya, quien busca recuperarse de tres derrotas consecutivas, cuando enfrente a Joe Pyferm. Mientras que Grasso busca repetirle la dosis a Maycee y vencerla nuevamente. A continuación, toda la cartelera de UFC Seattle:

Cartelera estelar

Israel Adesanya vs. Joe Pyfer

Alexa Grasso vs. Maycee Barber

Michael Chiesa vs. Niko Price

Julian Erosa vs. Lerryan Douglas

Mansur Abdul-Malik vs. Yousri Belgaroui

Terrance McKinney vs. Kyle Nelson

Cartelera preliminar

Ignacio Bahamondes vs. Tofiq Musayev

Chase Hooper vs. Lance Gibson Jr.

Marcin Tybura vs. Tyrell Fortune

Casey O’Neill vs. Gabriella Fernandes

Navajo Stirling vs. Bruno Lopes

Ricky Simon vs. Adrian Yanez

Alexia Thainara vs. Bruna Brasil

¿Ganará de nuevo Alexa Grasso a Barber? Esto dice la Inteligencia Artificial

El análisis del combate considera el historial entre ambas peleadoras y el contexto actual. Grasso cuenta con ventaja en el enfrentamiento previo y ha demostrado capacidad para adaptarse en peleas de cinco asaltos, además de experiencia en combates de campeonato.

Por otro lado, Barber llega como contendiente dentro del ranking, con un perfil enfocado en presión y volumen de golpes. La diferencia puede estar en la ejecución técnica y en la toma de decisiones durante los intercambios. Bajo estos elementos, el escenario proyecta una pelea cerrada, con ligera inclinación hacia Grasso por su antecedente directo y su experiencia en este tipo de compromisos. Sin embargo, el resultado dependerá del control del ritmo y la efectividad en cada asalto.

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