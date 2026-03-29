Paulinho defiende a la Liga MX de las críticas: “No saben el diamante que tienen”

Tras el empate entre México y Portugal, el delantero del Toluca analiza la proyección internacional de la liga mexicana

Paulinho defiende la Liga MX | Imago 7

El empate entre la selección mexicana y Portugal dejó reacciones tras los abucheos de la afición tras el partido, entre ellas las del delantero portugués Paulinho, quien se refirió al valor del fútbol mexicano y a la forma en que es proyectado.

Tras el encuentro, el atacante aclaró declaraciones previas sobre la percepción de la liga mexicana y señaló que su comentario no estaba dirigido a la afición. “Yo no dije que la gente, yo dije que las personas que manejan el fútbol no saben el tesoro y el diamante que tienen el fútbol mexicano en la liga”, explicó.

Paulinho sostuvo que la calidad del fútbol en México existe, pero consideró que su alcance internacional es limitado. “Ustedes tienen mucha calidad y la liga es buenísima. Lo que quería decir es que la gente ya no sabe porque no se vende mucho para fuera”.

En ese sentido, agregó que una mayor difusión podría cambiar la percepción externa. “Si la gente supiera lo buena que es la liga y lo buenos que son los jugadores, seguramente iba a mirar mucho el fútbol mexicano”, dijo.

El jugador también habló sobre la respuesta de la afición durante el partido, aunque evitó hacer una valoración directa desde el campo. “Yo la verdad no escuché (abucheos) por estar dentro de la cancha, pero sé que la afición quiere mucho a la selección y al país, y lo importante es que estén juntos apoyando”, comentó.

Sobre su regreso con la selección portuguesa, el delantero destacó la experiencia de jugar en el país. “Para mí regresar con la selección portuguesa fue maravilloso, pero regresar y jugar en México, perfecto. No lo cambiaría por nada”, afirmó.

Además, se refirió a la percepción de seguridad que existía entre sus compañeros antes del viaje. Explicó que tuvo un papel en transmitir confianza al grupo. “Yo tuve el papel de hablar con mis compañeros, decirles que ustedes son un país seguro… no es algo que pase de forma regular”, mencionó.

Finalmente, insistió en que México no solo tiene potencial en lo deportivo, sino también como país en general. “Como dije, si venden un poco más la liga, también venden un poco más el país, porque tienen muchas cosas”, concluyó tras el encuentro disputado en territorio mexicano.

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