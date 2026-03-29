Aguirre destaca personalidad de México ante Portugal y afirma que ningún portero tiene el puesto seguro

El estratega habló también sobre el escenario y la exigencia que representa jugar en casa, especialmente en un lugar con tanta historia

Aguirre durante el partido ante Portugal | Imago7

La selección mexicana igualó sin goles ante Portugal en la reapertura del Estadio Azteca, en un duelo de preparación rumbo al Mundial de 2026 que dejó algunas sensaciones positivas. El estratega mexicano, Javier Aguirre compareció ante los medios para analizar el desempeño de sus jugadores, la competencia interna y los retos que enfrenta el combinado nacional.

En ese sentido, Aguirre destacó el escenario y la exigencia que representa jugar en casa, especialmente en un estadio con tanta historia como el Azteca: “Es el mejor escenario posible. Realmente lo he dicho hasta el cansancio: aquí hay que tener pantalones porque la afición es exigente y nos pide ganar y jugar bien.”

El técnico también enfatizó la actitud mostrada por sus futbolistas durante el encuentro, subrayando la importancia de la personalidad en este tipo de compromisos: “Quiero que el jugador no se esconda, que quiera la pelota, que no pida el cambio porque tiene un calambre, que muestre personalidad; y creo que la mostraron, jugaron e intentaron hasta el final.”

Ningún portero tiene el puesto seguro

El estratega afirmó que hay buena competencia en el arco nacional y que nadie tiene la titularidad asegurada: “Ya lo he dicho más de una vez, estoy muy tranquilo y hay gente en la Liga MX que podría estar realmente solo caben tres, pero hay seis o siete que hemos traído que podían estar.” “Hay muy buen ambiente de trabajo entre ellos tres (porteros), que eso es difícil de conseguir, pero son muy mexicanos, se apoyan entre ellos, pero yo digo que nadie el puesto seguro, nadie se puede confiar”.

Sobre el rival, Aguirre reconoció la dificultad que implicó enfrentar a una selección de alto nivel como Portugal: “Enfrenta a Portugal, que es un equipo que nos había ganado cinco de seis y no es fácil; son un equipo top 10, tienen buenos jugadores, muy buen técnico, le ganaron a Alemania, es un equipo hecho y derecho.”

Respecto al desarrollo del partido, el estratega consideró que México estuvo a la altura, aunque con aspectos por mejorar en la segunda mitad: “Creo yo que estuvimos a la altura de las circunstancias. En cuanto a la segunda parte, quizás nos faltó un poco más de tiempo la pelota, pero fue propio de los cambios y de ir ajustando cosas sobre la marcha.”

En cuanto al análisis individual, el técnico profundizó en el caso de Brian Gutiérrez, resaltando su versatilidad dentro del esquema: “Brian Gutiérrez jugó ahí en Chicago mucho tiempo, empezó por fuera adelante, luego entró detrás del nueve; lo hemos puesto de volante con tres o por fuera.”

También destacó cómo ha sido utilizado en distintas posiciones y su capacidad de adaptación en el campo: “Ya Milito también lo puso una vez por fuera. Hizo gol con Islandia partiendo de esa posición para no haber jugado nunca.”

Finalmente, el técnico reconoció que aún hay aspectos por pulir, especialmente en la faceta defensiva de algunos jugadores ofensivos: “Defensivamente deben aprender en los duelos mano a mano; los dos son de corte más ofensivo, pero eso con el paso del tiempo lo irán adquiriendo.”

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