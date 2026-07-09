¿Conor McGregor está físicamente preparado para UFC 329? No pelea desde 2021

Conor McGregor volverá a la UFC después de cinco años fuera del octágono con una preparación física totalmente diferente a lo que había hecho en su carrera

McGregor y su cambio físico | Foto por Stacy Revere / Getty Images via AFP

La última pelea de Conor McGregor en UFC fue en julio de 2021, cuando enfrentó a Dustin Poirier. El combate terminó en el primer round, luego de que McGregor sufriera una lesión en la pierna izquierda que impidió su continuidad.

Ese resultado significó una derrota por nocaut técnico para el irlandés y amplió una etapa con tres caídas en sus últimos cuatro combates dentro de la compañía. Desde entonces, McGregor no volvió a competir en artes marciales mixtas, aunque en distintos momentos se habló de posibles regresos que no se concretaron.

La lesión obligó al peleador a pasar por recuperación y a modificar su preparación. Su ausencia también abrió dudas sobre el estado en el que llegaría a una nueva pelea, sobre todo por el tiempo fuera de competencia y por el nivel del rival que tendrá enfrente en UFC 329.

¿Conor McGregor está preparado para pelear? La UFC muestra imágenes de su físico

A días de su combate contra Max Holloway, la UFC difundió imágenes de Conor McGregor en las que se aprecia el trabajo físico realizado durante su campamento. Las fotografías muestran un aumento de masa en brazos y piernas, acorde con su regreso en peso wélter.

El propio McGregor también ha compartido material de entrenamiento en redes sociales, donde aparece en sesiones de boxeo y preparación. El cambio responde a la división en la que competirá, ya que la pelea ante Holloway será a 170 libras.

Además del aspecto físico, McGregor ha centrado parte de su discurso en el trabajo personal que realizó durante su ausencia. En entrevista con Paramount Plus, explicó: “He aprendido muchas lecciones en mi vida, y se trata simplemente de autodescubrimiento, de estudiarme a mí mismo, de conocerme, de identificar mis detonantes”.

El peleador también reconoció que su proceso no ha terminado. “Me sometí a un tratamiento, a mucho trabajo de introspección, a un trabajo interno”, declaró. En otro momento de la conversación añadió que aún existe una lucha entre hábitos del pasado y una versión distinta de sí mismo.

“Es fácil recaer en viejos hábitos, hay que tener cuidado”, señaló McGregor. El irlandés aseguró que la competencia, la actividad y el trabajo forman parte de ese proceso, aunque aceptó que todavía tiene aspectos por atender en su vida personal.

¿Cuál es la categoría y peso de Conor McGregor y su rival Max Holloway?

La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway en UFC 329 está pactada en la categoría de peso wélter, con límite de 170 libras, equivalentes a 77.1 kilogramos. Esta división marca un punto distinto respecto al primer enfrentamiento entre ambos, que ocurrió en 2013 dentro del peso pluma.

McGregor hizo parte de su carrera en peso pluma y peso ligero, divisiones en las que consiguió campeonatos dentro de la UFC. También tuvo combates en peso wélter, por lo que su regreso en esta división se relaciona con la transformación física que ha mostrado rumbo al evento.

Holloway, por su parte, construyó la mayor parte de su trayectoria en peso pluma y también ha competido en peso ligero. Para esta revancha, el estadounidense subirá al wélter, lo que coloca a ambos peleadores en una categoría distinta a la de su primer cruce.

El duelo tendrá como contexto el regreso de McGregor, la adaptación de Holloway a las 170 libras y el antecedente de la victoria del irlandés por decisión unánime en 2013. Trece años después, la revancha llega con ambos en otra etapa de sus carreras y con el foco puesto en el estado físico de McGregor tras su periodo fuera del octágono.

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