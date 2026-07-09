Conor McGregor vuelve a la UFC tras años de lesiones, escándalos y un regreso fallido

El irlandés volverá al octágono tras una fractura de pierna en el 2021, un combate cancelado y casi cinco años fuera de la UFC

Conor McGregor vuelve a la UFC | Foto por STACY REVERE / GETTY IMAGES VIA AFP

Conor McGregor volverá al octágono el próximo sábado 11 de julio en el evento principal de UFC 329, cuando enfrente a Max Holloway en el T-Mobile Arena de Los Ángeles. El combate marcará el regreso oficial del irlandés después de una ausencia cercana a cinco años y pondrá fin a uno de los periodos más inciertos de su carrera.

La última vez que McGregor compitió fue el 10 de julio de 2021, en UFC 264, cuando enfrentó a Dustin Poirier por tercera ocasión. Aquella noche sufrió una fractura de pierna que obligó a detener el combate y salió del recinto en camilla, un momento que generó dudas sobre si volvería a pelear y sobre el futuro de uno de los nombres más reconocidos en la historia de la organización.

Antes de esa derrota, McGregor ya había caído ante Poirier en UFC 257, en enero de 2021, por nocaut técnico en el segundo asalto. Su última victoria se remonta a UFC 246, el 18 de enero de 2020, cuando derrotó a Donald Cerrone en apenas 40 segundos. Desde entonces habrán pasado 2366 días, por lo que el duelo ante Holloway representa la oportunidad de romper la racha más larga sin triunfos de su trayectoria profesional.

La recuperación de Conor McGregor y su intento de regresar

Durante el proceso de recuperación, McGregor se sometió a una cirugía en la que le colocaron una varilla de titanio desde la rodilla hasta el tobillo. El propio peleador explicó que la rehabilitación fue una etapa complicada y aseguró sentirse completamente recuperado para volver a competir.

“Han sido unos años difíciles con la recuperación de la lesión. Estoy completamente curado. Es una varilla de titanio que va desde la rodilla hasta el tobillo y está sólida. Ahora soy un Terminator. Esa es mi mentalidad”, declaró en una entrevista para Paramount Plus.

El regreso de McGregor estuvo cerca de producirse un año antes. La UFC anunció una pelea contra Michael Chandler después de que ambos participaran como entrenadores en una temporada de The Ultimate Fighter.

Pero, a pocas semanas del combate comenzaron a surgir rumores sobre problemas físicos, luego de la cancelación de una conferencia promocional en Irlanda. Finalmente, el irlandés confirmó que había sufrido una lesión en un dedo y el enfrentamiento quedó suspendido sin una nueva fecha oficial.

En la misma entrevista, McGregor habló sobre los problemas personales que ha enfrentado a lo largo de los años, y que ahora se encuentra buscando el equilibrio para mejorar su vida.

“La fama tiene sus peligros. Sin duda, hay que andarse con cuidado en este mundo. Probablemente incluso más ahora. He aprendido muchas lecciones en mi vida, y se trata simplemente de autodescubrimiento, de estudiarme a mí mismo, de conocerme, de identificar mis detonantes. Me encuentro, incluso ahora, luchando entre una versión antigua de mí, o viejos hábitos que no me benefician, y nuevos hábitos y una nueva versión de mí, mi nuevo yo. Así que todavía me encuentro en este equilibrio: como luchador, pero sobre todo como hombre, como ser humano”.

El reencuentro de McGregor con Holloway

Tras varios meses sin noticias deportivas, Dana White anunció que McGregor estaba cada vez más cerca de volver a la competencia. El propio peleador señaló que había realizado cambios importantes en su vida y que estaba enfocado en regresar al máximo nivel. Cuando parecía que el proyecto con Chandler había quedado atrás, la UFC confirmó el combate ante Holloway para encabezar UFC 329.

El enfrentamiento también tiene un componente histórico. McGregor y Holloway ya se habían enfrentado en 2013, antes de convertirse en campeones mundiales. Desde entonces, ambos construyeron trayectorias que los llevaron a conquistar títulos dentro de la organización. En esa pelea, el irlandés se llevó la victoria por decisón unánime. Ahora se reencontrarán en una pelea pactada en peso wélter.

McGregor reconoció el talento de Holloway, aunque dejó clara su confianza de cara al combate. “Max es un luchador resistente con mucha habilidad, aunque no está a mi nivel”, afirmó el irlandés.

Más allá del resultado, UFC 329 representará un nuevo capítulo para un peleador que pasó de ser el primer campeón simultáneo de dos divisiones de la empresa a enfrentar una larga recuperación, intentos fallidos de regreso y cuestionamientos sobre su continuidad en las artes marciales mixtas. El sábado, en Los Ángeles, Conor McGregor volverá a competir con el objetivo de conseguir una victoria que no obtiene desde enero de 2020 y demostrar que todavía puede formar parte de la conversación principal dentro de la UFC.

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