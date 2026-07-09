McGregor vs Holloway, duelo de leyendas: fecha, horario y dónde ver en vivo la pelea de la UFC 329 por el peso Wélter

La sede será la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, uno de los escenarios más importantes para las artes marciales mixtas

UFC presenta el regreso de Conor McGregor a los octagonos | UFC

El regreso de Conor McGregor al octágono apunta a convertirse en uno de los momentos más esperados de la UFC en 2026. Tras casi cinco años fuera de una pelea oficial, el irlandés volverá a la acción para medirse ante Max Holloway en la estelar de UFC 329, dentro de la división de peso wélter.

La función formará parte de la International Fight Week y tendrá un atractivo especial: será la revancha entre dos figuras que ya se enfrentaron en 2013, cuando McGregor venció a Holloway por decisión unánime. Ahora, ambos llegan con una historia distinta y con la posibilidad de protagonizar una noche clave para sus carreras.

UFC 329: ¿Cuándo es la pelea de Conor McGregor vs Max Holloway? Fecha, horario y sede

La pelea entre Conor McGregor y Max Holloway se llevará a cabo el sábado 11 de julio de 2026, como combate estelar de UFC 329.

La sede será la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, uno de los escenarios más importantes para las artes marciales mixtas. El evento principal está programado para iniciar alrededor de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, aunque el horario exacto de la pelea puede variar según la duración de los combates preliminares.

McGregor vs Holloway: ¿Dónde ver en vivo la pelea de la UFC 329?

Los aficionados en México podrán seguir la pelea de McGregor vs Holloway 2 a través de Paramount+, plataforma que transmitirá la cartelera de UFC 329.

El combate marcará el regreso oficial de McGregor desde la lesión sufrida en 2021 ante Dustin Poirier. Holloway, por su parte, buscará revancha ante uno de los rivales que marcaron el inicio de su camino en la UFC.

Boletos para la pelea de McGregor vs Holloway: precios para ver el duelo de leyendas

Los boletos para UFC 329 ya se encuentran agotados en la venta regular, debido a la expectativa por el regreso de Conor McGregor y la revancha ante Max Holloway.

Sin embargo, todavía existen algunas opciones en reventa a través de Ticketmaster, con precios que van desde los 1,000 dólares y pueden alcanzar hasta los 35,000 dólares, dependiendo de la zona, disponibilidad y ubicación dentro de la T-Mobile Arena.

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