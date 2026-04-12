¡En el primer asalto! Carlos Ulberg noquea a jIRI Prochazka y es campeón semipesado en UFC 327

El neozelandés parecía que caería pronto tras sufrir molestias en el pie y empeine derecho, sin embargo aprovechó la displicencia de su rival para derribarlo de un solo golpe

El neozelandés vino de atrás y con golpe preciso acabó con su rival | Reuters

La función UFC 327 nos regaló un combate estelar, tan impresionante como inesperado, mismo en el que se definió al nuevo campeón del peso semipesado. Carlos Ulberg se hizo del cinturón de las 175 libras, tras derrotar a Jiri Prochazka, en un combate que no se extendió más allá de un round, y que se definió gracias a la potencia del puño izquierdo del gladiador neozelandés

Durante los primeros segundos del primer asalto, Prochazka mantuvo el control del combate. El peleador checo centró su estrategia en atacar las piernas de Ulberg, quien comenzó a resentir el castigo en su extremidad derecha, la cual también se había lastimado previamente tras pisar mal en una guardia. La movilidad del neozelandés se vio limitada mientras su rival encontraba espacios para seguir con su plan.

El daño acumulado llevó a pensar en un posible cierre a favor de Prochazka. Los impactos sobre rodillas y piernas se repitieron, y Ulberg se mantuvo en la pelea buscando resistir los ataques. La diferencia en ese momento parecía inclinarse hacia el lado del excampeón.

Sin embargo, el combate dio un giro de tuerca en cuestión de segundos. Ulberg encontró una oportunidad cuando Prochazka bajó la guardia. Un golpe de izquierda conectó directo en la quijada del checo, y el combatiente cayó al suelo seminoqueado y sin posibilidad de continuar. El Kaseya Center de Miami explotó en júbilo tras potente golpe, y Carlos Ulberg, en instantes se convirtió en campeón semipesado de la UFC.

⚠️Impresionante ⚠️ Carlos Ulberg finaliza en el primer roundd a Jiri Prochazka y es

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En la pelea coestelar, Paulo Costa derrotó a Azamat Murzakanov por nocaut técnico. Desde el inicio, ambos buscaron intercambiar golpes, pero Costa logró conectar con mayor precisión. En el segundo asalto, el brasileño incrementó el castigo con combinaciones al rostro y patadas.

El desgaste de Murzakanov fue evidente con el paso de los minutos. Costa aprovechó los espacios y cerró el combate con una patada a la quijada que envió a su rival a la lona. El réferi detuvo la pelea tras observar que no había respuesta.

La repetición del potente nocaut de Costa para finalizar a Murzakanov en el tercer round 🔥#UFC327 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/uPR5fVgiRQ — UFC Español (@UFCEspanol) April 12, 2026

Finalmente, en la tercera pelea de la cartelera estelar, Josh Hokit superó a Curtis Blaydes por decisión unánime. El combate se desarrolló con intercambios constantes desde el primer asalto, donde ambos conectaron golpes que llegaron al destino marcado, el rostro del contrincante

El enfrentamiento se mantuvo en la misma línea hasta el final. Blaydes intentó recurrir a los derribos, pero no logró concretarlos. En el tercer asalto, ambos peleadores mantuvieron el ritmo sin caídas. Los jueces otorgaron tarjetas de 29-28 en las tres evaluaciones a favor de Hokit, quien se llevó la victoria; en una de las consideradas mejores luchas de la noche.

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