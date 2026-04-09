UFC 327, en vivo: horario y dónde ver Jiri Prochazka vs Carlos Ulberg y todas las peleas de la cartelera

UFC regresa a Miami con pelea por título semicompleto entre Prochazka y Ulberg tras la salida de Pereira a los pesados

Horario y dónde ver UFC 327 | Claro Sports

La UFC está de regreso este sábado 11 de abril en el Kaseya Center de Miami, Florida, con uno de los eventos más destacados en lo que va del año, UFC 327, no solo por la cartelera, sino también por el combate principal, en el que estará en juego el título de los semicompletos.

Jiri Prochazka y Carlos Ulberg se enfrentarán por el cetro vacante, luego de que Alex Pereira lo dejara para subir a la división de los pesos pesados. Se trata de un duelo que promete enfrentar a dos de los mejores peleadores de la categoría.

Procházka llega con sed de revancha tras perder este mismo título en 2022 y promete regresar a la cima luego de conseguir dos victorias consecutivas por nocaut. Por su parte, Ulberg suma nueve victorias consecutivas y tendrá su primera oportunidad por el título en Miami.

La cartelera también tendrá presencia mexicana, pues es el regreso de Loopy Godinez, quien enfrentará a Tatiana Suárez en un combate del peso paja femenil, donde buscará extender su buen momento en la promoción.

Prochazka vs Ulberg: fecha y hora de UFC 327

La UFC 327 dará inicio el sábado 11 de abril a las 15:30 horas, tiempo de la Ciudad de México con la cartelera preliminar. En Estados Unidos será a las 17:30 horas del Este 14:30 horas del Pacífico. La pelea de la mexicana Loopy Godínez será parte de la cartelera preliminar por lo que se espera que salga al octágono entre las 16:00 y las 17:00 horas.

¿Quién transmite UFC 327 en vivo y dónde ver por TV y online?

La cartelera completa así como la pelea estelar entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg se podrá seguir por la señal de Paramount Plus en todo el mundo, mientras que podrás tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Cartelera completa y orden de las peleas preliminares y estelares de UFC 327

Además de la pelea estelar, el evento de UFC 327 tendrá varios combates a destacar. Como Kelvin Gastelum enfrentando a Vicente Luque, Kevin Holland ante Randy Brown. Así como Curtis Blaydes ante Josh Hokit.

Mientras que México tendrá representación, cuando Lupy Godínez enfrente a Tatiana Suárez. La mexicana tiene dos victorias consecutivas y buscar seguir subiendo en la división.

Cartelera estelar

Jiri Prochazka vs Carlos Ulberg | Peso semipesado (título)

Azamat Murzakanov vs Paulo Costa | Peso semipesado

Curtis Blaydes vs Josh Hokit | Peso pesado

Dominick Reyes vs Johnny Walker | Peso semipesado

Cub Swanson vs Nate Landwehr | Peso pluma

Cartelera preliminar

Patricio Pitbull vs Aaron Pico | Peso pluma

Kevin Holland vs Randy Brown | Peso welter

Mateusz Gamrot vs Esteban Ribovics | Ligero

Tatiana Suarez vs Loopy Godinez | Peso femenino

Primeras preliminares

Chris Padilla vs Marquel Mederos | Ligero

Kelvin Gastelum vs Vicente Luque | Peso medio

Charles Radtke vs Francisco Prado | Peso welter

Pronósticos y momios para UFC 327: estos son los favoritos de la IA

Le preguntamos a la IA quién sería el ganador para el combate estelar y esto explico: Prochazka parte con ventaja por su experiencia en peleas de campeonato y su capacidad para resolver en momentos de presión. Aunque Ulberg es más técnico en el striking y viene en ascenso, Jiri tiene un estilo impredecible, volumen alto y una resistencia probada en guerras largas. Si logra romper el ritmo de Ulberg y llevar la pelea a intercambios caóticos, tiene más herramientas para imponerse, incluso por nocaut o decisión en rounds avanzados.

Del resto de la cartelera estos son los favoritos a ganar según la IA:

Azamat Murzakanov vs Paulo Costa → Gana: Paulo Costa

→ Gana: Curtis Blaydes vs Josh Hokit → Gana: Curtis Blaydes

→ Gana: Dominick Reyes vs Johnny Walker → Gana: Johnny Walker

→ Gana: Cub Swanson vs Nate Landwehr → Gana: Nate Landwehr

→ Gana: Patricio Pitbull vs Aaron Pico → Gana: Aaron Pico

→ Gana: Kevin Holland vs Randy Brown → Gana: Kevin Holland

→ Gana: Mateusz Gamrot vs Esteban Ribovics → Gana: Mateusz Gamrot

→ Gana: Tatiana Suarez vs Loopy Godinez → Gana: Tatiana Suarez

→ Gana: Chris Padilla vs Marquel Mederos → Gana: Chris Padilla

→ Gana: Kelvin Gastelum vs Vicente Luque → Gana: Vicente Luque

→ Gana: Charles Radtke vs Francisco Prado → Gana: Francisco Prado

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