Jiri Prochazka vs Carlos Ulberg en vivo: resultados en directo de las peleas de la UFC 327 hoy 11 de abril 2026
Sigue la pelea por el título semicompleto, así como todo el evento desde Miami
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¿Cuáles son las peleas estelares de UFC 327? Orden de salida, pesos y títulos
A continuación te presentamos el orden de las peleas estelares:
1 | Cub Swanson vs. Nate Landwehr | Opener | Pluma
2 | Dominick Reyes vs. Johnny Walker | Pesado
3 | Curtis Blaydes vs. Josh Hokit | Pesado
4 | Azamat Murzakanov vs. Paulo Costa | Pelea co-estelar | Semipesado
5 | Jiri Prochazka vs Carlos Ulberg | Pelea estelar | Semipesado
UFC 327 ¿Cuál es la cartelera completa del evento?
Además del combate principal (Jiri Prochazka y Carlos Ulberg), UFC 327 presentará varias peleas llamativas en su cartelera. Entre ellas destacan los duelos de Kelvin Gastelum contra Vicente Luque, Kevin Holland frente a Randy Brown y Curtis Blaydes ante Josh Hokit.
México también tendrá presencia en el evento con la participación de Lupy Godínez, quien se medirá a Tatiana Suárez. La peleadora mexicana llega con dos triunfos al hilo y buscará mantener ese impulso para seguir escalando posiciones en su división.
Cartelera estelar
Jiri Prochazka vs Carlos Ulberg | Peso semipesado (título)
Azamat Murzakanov vs Paulo Costa | Peso semipesado
Curtis Blaydes vs Josh Hokit | Peso pesado
Dominick Reyes vs Johnny Walker | Peso semipesado
Cub Swanson vs Nate Landwehr | Peso pluma
Cartelera preliminar
Patricio Pitbull vs Aaron Pico | Peso pluma
Kevin Holland vs Randy Brown | Peso welter
Mateusz Gamrot vs Esteban Ribovics | Ligero
Tatiana Suarez vs Loopy Godinez | Peso femenino
Primeras preliminares
Chris Padilla vs Marquel Mederos | Ligero
Kelvin Gastelum vs Vicente Luque | Peso medio
Charles Radtke vs Francisco Prado | Peso welter
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la función 327 de la UFC en Miami!
La UFC regresa este sábado 11 de abril del 2026 con uno de los eventos más emocionantes del año: UFC 327, que se llevará a cabo en el Kaseya Center de Miami, Florida. La velada promete ser histórica, no solo por los combates emocionantes, sino también por la disputa del título de los semicompletos, que estará en juego en el combate estelar. Jiri Prochazka y Carlos Ulberg se enfrentan por el cetro vacante, después de que Alex Pereira dejara el título para subir a los pesos pesados. Dos de los mejores peleadores de la división se verán las caras en un duelo que tiene todos los ingredientes para ser una guerra épica.
Prochazka llega con una sed de revancha, tras perder el título en 2022, y ha logrado dos victorias consecutivas por nocaut, lo que lo convierte en un claro favorito para retomar la cima. Por su parte, Ulberg viene en una racha impresionante, con nueve victorias seguidas, y buscará hacer historia al pelear por su primer título en la UFC en Miami. Este combate no solo está cargado de emoción, sino también de una gran importancia para ambos peleadores, ya que el ganador se coronará campeón de la categoría semicompleta.
Además del combate estelar, UFC 327 contará con la participación de la mexicana Loopy Godínez, quien se enfrentará a Tatiana Suárez en la cartelera preliminar. Godínez llega a este combate con gran impulso tras sus victorias recientes y buscará seguir demostrando su talento en la división de peso paja femenil. Con una cartelera llena de estrellas y peleas de alto calibre, UFC 327 promete ser una noche inolvidable, que dará inicio a las 15:30 horas, tiempo de la Ciudad de México.