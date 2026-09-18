Tabla de posiciones de LaLiga al momento: Barcelona y Madrid tienen visitas de riesgo antes de la Fecha FIFA

El fútbol español termina su jornada doble previo a la pausa por la Fecha FIFA. Así va la clasificación de momento

Así va la tabla de posiciones de la Liga española |REUTERS/Alejandro Martinez Velez

La jornada 7 de la Liga española arrancó con una sorpresa. El Elche que dirige Martín Anselmi consiguió su primera victoria de la temporada al ganar a domicilio al Espanyol, pese a que jugaron la segunda parte con un jugador menos.

Eso le permite al Elche salir de los puestos de descenso, mientras que el Espanyol puede caer múltiples puestos, ya que hay un puñado de equipos que llegan a la jornada 7 con siete puntos.

El liderato lo están peleando, de nueva cuenta, el Real Madrid y el Barcelona, que están separados por solo tres puntos, pero ambos tienen visitas de peligro este fin de semana.

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Tabla de posiciones LaLiga 2026, al momento: Jornada 7

El FC Barcelona llega como líder a la jornada 7 de LaLiga. Han ganado todos sus partidos de la temporada, incluyendo los seis en el torneo local. Los culés tienen tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid y el Betis de Álvaro Fidalgo.

Barcelona | 18 puntos | +22 Real Madrid | 15 puntos | +11 Real Betis | 15 puntos | +2 Atlético de Madrid | 13 puntos | +8 Sevilla | 13 puntos | +3 Alavés | 10 puntos | +5 Deportivo | 9 puntos | +2 Athletic | 7 puntos | +1 Espanyol | 7 puntos | +1 Racing de Santander | 7 puntos | -5 Rayo Vallecano | 7 puntos | -5 Real Sociedad | 7 puntos | -5 Osasuna | 7 puntos | -7 Villarreal | 5 puntos | -1 Levante | 5 puntos | -2 Getafe | 5 puntos | -4 Elche | 5 puntos | -6 Celta de Vigo | 4 puntos | -3 Valencia | 4 puntos | -8 Málaga | 3 puntos | -8

Resultados de la jornada 7 de la Liga española

La última jornada del fútbol español antes de la Fecha FIFA tendrá tres días de partidos. Todo inicia en la cancha del Espanyol, que recibe al Elche el viernes. Tendremos cuatro partidos el sábado, incluyendo la visita del Barça al Pizjuán para medirse al Sevilla. La jornada termina con cinco partidos el domingo 20 de septiembre, incluyendo el derbi madrileño: el Atlético recibiendo en el Metropolitano al Real Madrid

Viernes 18 de septiembre Espanyol 1-3 Elche

Sábado 19 septiembre 2026 06:00 Osasuna vs Rayo Vallecano 08:15 Athletic vs Alavés 10:30 Celta de Vigo vs Racing de Santander 13:00 Sevilla vs Barcelona

Domingo 20 de septiembre 2026 06:00 Getafe ds Málaga 08:15 Atlético de Madrid vs Real Madrid 10:30 Deportivo La Coruña vs Betis 10:30 Villarreal vs Levante 13:00 Valencia vs Real Sociedad



Pichichi 26/27: así va la tabla de goleo individual de LaLiga

Raphinha es el líder de goleo en LaLiga. El brasileño se ha adaptado a la perfección a su nueva posición de delantero en el Barça y tiene nueve goles, dos más que Mbappé y Lamine Yamal en la lucha por el Pichichi.

Raphinha (Barcelona): 9 goles Kylian Mbappé (Real Madrid): 7 Lamine Yamal (Barcelona): 7 Roberto (Espanyol): 6 Camello (Rayo Vallecano): 6 Zaibri (Racing de Santander): 6 Aubameyang (Deportivo La Coruña): 5

¿Qué lugares a torneos europeos da la tabla de posiciones de la Liga española?

En todas las ligas de Europa, los puestos para la Champions, Europa League y Conference de la siguiente temporada dependen del desempeño de los clubes de cada federación en la campaña en curso, ya que podrían tener algún cupo adicional. La Liga española tiene, en principio, seis lugares, distribuidos de la siguiente manera:

Champions League Champions League Champions League Champions League Europa League Conference League

¿Qué pasa si al final del torneo hay empate en la tabla de posiciones? Conoce todos los criterios

LaLiga tiene criterios de desempate distintos a otras ligas. Si dos clubes terminan con los mismos puntos, el primer criterio a utilizar es el de resultados en común, no la diferencia de goles que se utiliza en la Premier y otras competiciones.

Puntos obtenidos en enfrentamientos directos Diferencia de goles en enfrentamientos directos Diferencia de goles en todos los partidos de LaLiga Goles a favor Clasificación del Fair Play

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