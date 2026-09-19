Atlético de San Luis vs Necaxa en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Atlético de San Luis recibe este sábado 19 de septiembre al Necaxa en el Estadio Libertad Financiera en busca de ascender lugares en la tabla general
Alineaciones probables del Atlético de San Luis vs Necaxa, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Diego Mejía perfila al Atlético de San Luis con un 3-4-2-1, aunque la falta de resultados positivos en las últimas jornadas podría llevarlo a modificar su planteamiento. En Necaxa, el escenario exige todavía mayor atención, pues la llegada de Juan Reynoso abre la puerta a cambios en el equipo; sin embargo, ante la urgencia de sumar y con poco margen para trabajar, el nuevo técnico podría mantener el 3-4-3 en su debut antes de mover las piezas y comenzar a imprimir su sello en el conjunto hidrocálido.
Atlético de San Luis: Gibrán Lajud, Benjamín Galindo, Aldo Cruz, Eduardo Águila, Román Torres, Óscar Macías, Sebastien Salles-Lamonge, Anderson Duarte, David Rodríguez, Rafael Llorente y Felipe Mora.
Necaxa: Christopher Andrade, Kaiky Naves, Raúl Martínez, Agustín Oliveros, Owen González, Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Carlos Vargas, Matías Espíndola, Julian Carranza y Javier Ruiz.
¿A qué hora juega Atlético de San Luis vs Necaxa y dónde ver hoy 19 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?
El Atlético de San Luis llega a la jornada 9 con la urgencia de reaccionar. El conjunto de Diego Mejía ocupa la 16ª posición con seis puntos y acumula dos derrotas consecutivas, incluida la caída por 2-0 ante León. El panorama en el Estadio Libertad Financiera de este sábado 19 de septiembre tampoco resulta alentador: los potosinos todavía no consiguen una victoria como locales en el torneo, con dos empates y dos derrotas en sus cuatro compromisos ante su afición.
Necaxa tampoco atraviesa un buen momento. Los Rayos marchan 13º con ocho unidades y suman cinco jornadas sin ganar, una racha que provocó la salida de Martín Varini tras la derrota ante Puebla. Ahora, el equipo inicia una nueva etapa con Juan Reynoso, quien hará su debut en el banquillo hidrocálido con la misión de cambiar el rumbo. A este desafío se suma la ausencia del arquero titular Luis Jiménez, quien debe cumplir un partido de suspensión tras su expulsión.
México y Centroamérica: 17:00 horas. | ESPN y Disney+.
Estados Unidos: 19:00 horas ET, 16:00 horas PT. | Vix
Colombia: 18:00 horas. | Disney+.
Argentina: 20:00 horas. | Disney+.
Antecedentes Atlético de San Luis vs Necaxa, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
La tendencia reciente favorece con claridad al Necaxa, que domina los últimos cinco enfrentamientos ante Atlético de San Luis con cuatro victorias y un empate. El conjunto hidrocálido además ha mostrado una notable capacidad ofensiva, con 15 goles a favor y apenas 6 en contra, mientras que San Luis no ha conseguido imponerse en ninguno de estos compromisos. El antecedente más reciente refuerza esta superioridad, con un contundente 4-1 para Necaxa, en una serie que también registra marcadores de 4-3 y 3-0 a favor de los Rayos.
Necaxa 4-1 Atlético de San Luis | 6 de febrero de 2026 | Clausura 2026.
Atlético de San Luis 3-4 Necaxa | 26 de octubre de 2025 | Apertura 2025.
Atlético de San Luis 0-3 Necaxa | 24 de enero de 2025 | Clausura 2025.
Necaxa 1-1 Atlético de San Luis | 6 de noviembre de 2024 | Apertura 2024.
Necaxa 3-1 Atlético de San Luis | 8 de marzo de 2024 | Clausura 2024.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con información de Caliente MX, el Atlético de San Luis parte con una ligera ventaja en las apuestas para su partido ante Necaxa, con un momio de +125 por la victoria en casa. El empate aparece en +270, mientras que el triunfo del conjunto hidrocálido se ubica en +188. La diferencia entre las cuotas refleja un escenario parejo, aunque con una inclinación hacia el cuadro potosino por su condición de local, mientras Necaxa mantiene una cuota atractiva para quienes contemplen una victoria visitante.
En el apartado de goles, el mercado también apunta hacia un partido con movimiento en el marcador, ya que el más de 2.5 goles aparece en -154, frente al +120 del menos de 2.5. La diferencia entre ambas cuotas coloca al escenario de tres o más anotaciones como la posibilidad con mayor respaldo en las apuestas, por lo que el enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Necaxa perfila un duelo con argumentos para esperar ocasiones de peligro y un marcador por encima de la línea de 2.5 goles.