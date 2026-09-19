Atlético de San Luis vs Necaxa en vivo el partido de la jornada 9 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

¿A qué hora juega Atlético de San Luis vs Necaxa y dónde ver hoy 19 de septiembre la jornada 9 de la Liga MX 2026?

El Atlético de San Luis llega a la jornada 9 con la urgencia de reaccionar. El conjunto de Diego Mejía ocupa la 16ª posición con seis puntos y acumula dos derrotas consecutivas, incluida la caída por 2-0 ante León. El panorama en el Estadio Libertad Financiera de este sábado 19 de septiembre tampoco resulta alentador: los potosinos todavía no consiguen una victoria como locales en el torneo, con dos empates y dos derrotas en sus cuatro compromisos ante su afición.

Necaxa tampoco atraviesa un buen momento. Los Rayos marchan 13º con ocho unidades y suman cinco jornadas sin ganar, una racha que provocó la salida de Martín Varini tras la derrota ante Puebla. Ahora, el equipo inicia una nueva etapa con Juan Reynoso, quien hará su debut en el banquillo hidrocálido con la misión de cambiar el rumbo. A este desafío se suma la ausencia del arquero titular Luis Jiménez, quien debe cumplir un partido de suspensión tras su expulsión.

México y Centroamérica: 17:00 horas. | ESPN y Disney+.

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