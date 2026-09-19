Sevilla vs Barcelona en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 7

¿A qué hora inicia el Sevilla vs Barcelona hoy 19 de septiembre de 2026?

El Sevilla vs Barcelona iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 19 de septiembre. El encuentro está programado para las 21:00 horas de España y tendrá como escenario el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El compromiso corresponde a la jornada 7 de LaLiga 2026-27 y tendrá como árbitro central a Juan Martínez Munuera. Barcelona intentará llegar a siete victorias en el mismo número de partidos, mientras que Sevilla busca sumar después de su triunfo ante Deportivo La Coruña.