Sevilla vs Barcelona en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 7
No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
¿Dónde ver el Sevilla vs Barcelona en vivo? Canales de TV y streaming online
En México, el partido Sevilla vs Barcelona tendrá transmisión por Sky Sports a partir de las 13:00 horas, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. Barcelona buscará conservar el primer lugar antes del parón internacional, mientras Sevilla intentará sumar ante un rival al que derrotó 4-1 en este mismo estadio durante la temporada anterior.
Alineaciones del Sevilla vs Barcelona para la jornada 7, al momento
Los dos equipos están dispuestos a sumar tres puntos más en este arranque de torneo, por lo que echarán mano de sus mejores disponibles.
Sevilla: Odysseas Vlachodimos, Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Gabriel Suazo, Jon Guridi, Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Miguel Sierra, Robbie Ure y Félix Correia.
Barcelona: Wojciech Szczesny, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.
¿A qué hora inicia el Sevilla vs Barcelona hoy 19 de septiembre de 2026?
El Sevilla vs Barcelona iniciará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 19 de septiembre. El encuentro está programado para las 21:00 horas de España y tendrá como escenario el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.
El compromiso corresponde a la jornada 7 de LaLiga 2026-27 y tendrá como árbitro central a Juan Martínez Munuera. Barcelona intentará llegar a siete victorias en el mismo número de partidos, mientras que Sevilla busca sumar después de su triunfo ante Deportivo La Coruña.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Sevilla recibe la visita del Barcelona este sábado 19 de septiembre de 2026 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, dentro de la jornada 7 de LaLiga. El conjunto catalán llega como líder con 18 puntos después de ganar sus primeros seis encuentros, mientras que los sevillistas ocupan el quinto sitio con 13 unidades.
El equipo de Hansi Flick suma 28 goles a favor y seis en contra durante sus primeras seis fechas. Su partido anterior terminó con victoria 7-2 ante Racing Santander. Sevilla, bajo el mando de Luis García Plaza, registra cuatro triunfos, un empate y una derrota, además de dos victorias consecutivas por 1-0 frente a Valencia y Deportivo La Coruña. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser espectacular.