Millonarios vs Boyacá Chicó, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 11

Millonarios se enfrenta a Boyacá Chicó hoy 19 de septiembre a las 2:00 p.m. en El Campín. Siga acá todos los detalles del partido.

Millonarios vs Boyacá Chicó en vivo por la Liga BetPlay

¿A qué hora juega Millonarios vs Boyacá Chicó y dónde ver en vivo hoy 19 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo bogotano y el boyacense, correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay 2026-II, se disputará a partir de las 2:00 p.m. en el estado El Campín. En cuanto a la transmisión, Win Sports + es el canal autorizado para emitir dicho compromiso. Además, por su plataforma Win Play, también puede seguir el cotejo.

Alineaciones Millonarios vs Boyacá Chicó: así salen a la fecha 11 de la Liga Betplay 2026-II

Millonarios: Javier Burrai; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Sebastián del Castillo, Daniel Ruiz, Julián Angulo; Rodrigo Contreras y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

Boyacá Chicó: David Agudelo; Jefferson Mena, Jhomier Alomia, Cristian Mosquera, Cristian Blanco; Sebastián Salazar, Juan Díaz, Sebastián Viveros; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Estiven Sarria. D.T.: Jhon Gómez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 11 de Liga Betplay 2026?

Es un partido con realidades distintas, pues Millonarios busca sumar para seguir metido dentro de los ocho, mientras que el Boyacá Chicó espera volver a la senda del triunfo tras caer ante Alianza. El conjunto ‘Azul’ se perfila como favorito al tener una plantilla más robusta y la localía. No obstante, la última vez que jugaron estos dos equipos en El Campín, fue un empate por la Copa BetPlay.

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