Sporting Lisboa paga caro la expulsión de Debast al empatar con Arouca

El conjunto de Los Leones perdió una ventaja de dos goles y, con ella, dejó escapar dos puntos vitales

Sporting CP dejó escapar una ventaja de dos goles y terminó con empate 2-2 ante Arouca, en un partido que cambió por completo durante el segundo tiempo. Gonçalo Inácio y Luis Javier Suárez adelantaron a los locales, pero la expulsión de Zeno Debast abrió la puerta para la reacción visitante, que encontró el empate con goles de Barbero y Dylan Nandín.

La tarde comenzó con un reconocimiento para Maxi Araújo por alcanzar los 100 partidos, y el uruguayo respondió apenas al minuto 3. Después de una serie de amagues por el costado, Araújo colocó el balón en el área para que Gonçalo Inácio conectara de cabeza y firmara el 1-0.

Sporting mantuvo el control y amplió la diferencia al 17′. Iván Fresneda encontró a Luis Javier Suárez, quien recibió dentro del área, acomodó el balón y sacó un disparo para establecer el 2-0. El cuadro local incluso celebró un tercer tanto poco después, pero el VAR anuló la jugada al minuto 20 por fuera de lugar.

Arouca intentó ganar metros conforme avanzó el primer tiempo, aunque no encontró la manera de superar a la defensa local. Sporting administró la diferencia y se marchó al descanso con dos goles de ventaja y la sensación de tener el encuentro bajo control.

El panorama cambió al minuto 54, cuando Zeno Debast realizó una entrada sobre el tobillo de Gabriel Rukavina. El árbitro mostró la tarjeta roja y Sporting quedó con 10 futbolistas, una situación que modificó el desarrollo del encuentro y permitió a Arouca instalarse con mayor frecuencia cerca del área rival.

La presión visitante encontró recompensa después de una revisión del VAR. Al 78′, los árbitros determinaron que Eduardo Quaresma había cometido penal sobre Iván Martínez Gonzálvez, ‘Barbero’. El propio delantero tomó el balón y convirtió desde los once pasos al minuto 79 para reducir la distancia a 2-1.

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Arouca mantuvo la búsqueda del empate ante un Sporting que intentó proteger su ventaja con un hombre menos. Finalmente, al minuto 87, Dylan Nandín apareció dentro del área después de un servicio desde la izquierda, se anticipó a su marcador y desvió el balón hacia las redes para colocar el 2-2.

El silbatazo final confirmó un empate que parecía distante durante la primera mitad. Sporting CP pasó de controlar el encuentro con una ventaja de 2-0 a repartir los puntos, mientras que Arouca aprovechó la superioridad numérica y completó su reacción en los últimos minutos.

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