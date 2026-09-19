Machillo Ramírez vuelve a Alajuelense: la historia tiene un nuevo capítulo

Será el reemplazante de Ismael Rescalvo y tendrá una nueva etapa en la institución.

Machillo Ramírez vuelve a Alajuelense | Claro Sports

Óscar “Machillo” Ramírez volverá a dirigir a Liga Deportiva Alajuelense apenas cuatro meses después de haber terminado su anterior etapa en el conjunto rojinegro. El experimentado entrenador alcanzó un acuerdo para regresar al banquillo manudo tras la salida del español Ismael Rescalvo y comenzará así un nuevo capítulo de una extensa y exitosa historia con la institución.

Ramírez firmó su contrato este sábado y será presentado oficialmente el lunes como nuevo entrenador de Alajuelense. Las conversaciones avanzaron durante los últimos días hasta desembocar en el regreso del técnico más laureado en la historia del club, que vuelve a ser elegido por la dirigencia en un momento de necesidad deportiva.

El “Machillo” no llegará solo. Wardy Alfaro volverá a integrar su cuerpo técnico como asistente, función que ya desempeñó durante la etapa anterior de Ramírez. Todavía resta definir quiénes completarán el grupo de trabajo, mientras que la posibilidad de incorporar a Johnny Acosta como asistente quedó descartada.

¿Por qué Machillo Ramírez había salido de Alajuelense?

El regreso se produce apenas cuatro meses después de una separación que estuvo marcada por diferencias entre el entrenador y la dirigencia. Ramírez dejó Alajuelense en mayo de 2026, cuando finalizó su contrato y las partes no consiguieron alcanzar un acuerdo para extender el vínculo.

Su continuidad estaba ligada a una serie de solicitudes deportivas. Entre ellas aparecían la incorporación de Johnny Acosta al cuerpo técnico, el regreso del defensor Giancarlo “Pipo” González, modificaciones en los horarios de entrenamiento y diferencias relacionadas con la utilización de futbolistas jóvenes. La junta directiva no aceptó algunas de esas condiciones y finalmente se produjo la salida.

Aquel ciclo había comenzado en abril de 2025, cuando Ramírez regresó a la dirección técnica después de varios años alejado de los banquillos. Previamente había trabajado dentro de Alajuelense como coordinador de Desarrollo y Rendimiento y posteriormente tomó las riendas del primer equipo, con el que conquistó el campeonato nacional y la Copa Centroamericana.

Sin embargo, el Clausura 2026 terminó de una manera muy diferente. Alajuelense finalizó en la quinta posición con 26 puntos y quedó fuera de las semifinales, un resultado que precedió el final de aquella etapa. Posteriormente, la dirigencia decidió apostar por un entrenador extranjero con la llegada de Ismael Rescalvo, pero pocos meses después vuelve a recurrir a una figura que conoce profundamente la institución.

Machillo Ramírez, el entrenador más ganador de Alajuelense

Esta será una nueva etapa dentro de una relación que comenzó hace muchos años. Ramírez dirigió su primer gran ciclo en Alajuelense entre 2010 y 2015, período en el que consiguió cinco campeonatos nacionales y convirtió al conjunto rojinegro en uno de los principales protagonistas del fútbol costarricense y centroamericano.

Después de aquel exitoso paso, el “Machillo” asumió la Selección de Costa Rica, a la que dirigió entre 2015 y 2018 y clasificó al Mundial de Rusia. Años después regresó a Alajuelense y volvió a levantar títulos, ampliando su condición como el entrenador más laureado de la historia manuda.

Ahora, cuatro meses después de su última salida, Machillo Ramírez y Alajuelense vuelven a unir sus caminos. El acuerdo ya está encaminado para su formalización y el lunes será el momento de su presentación, con el desafío de iniciar otra etapa al frente de un club en el que su nombre ya ocupa un lugar central en la historia.

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