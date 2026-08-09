Quillan Salkilld somete a Gamrot y firma gran triunfo en UFC Vegas 120

La cartelera también dejó las victorias de Diego Ferreira por decisión unánime sobre Billy Quarantillo y de Yadier del Valle por TKO ante Darren Elkins

El australiano se perfila para funciones numeradas | @UFC

Quillan Salkilld cerró UFC Vegas 120 con una victoria por sumisión sobre Mateusz Gamrot en el primer round del combate estelar de peso ligero. El australiano respondió desde el inicio a la propuesta de lucha del polaco, neutralizó sus intentos de derribo y terminó el combate después de tomar la espalda.

Gamrot mostró su plan desde los primeros segundos al buscar las piernas de Salkilld para llevar la pelea a la lona. El australiano defendió las entradas y evitó quedar atrapado en las amenazas de sumisión, manteniéndose activo en cada transición. Dicha situación fue aplaudida por la afición, quienes veían complejo que el australiano escapara o saliera sin tener una lesión en rodilla.

El giro llegó cuando Salkilld consiguió quedar por encima de su rival y comenzó a controlar la posición. A partir de ahí trabajó para tomar la espalda de Gamrot, colocar los ganchos y cerrar los espacios antes de buscar la finalización.

Una vez con el dominio de la espalda, Salkilld atacó con los antebrazos y terminó forzando la rendición del polaco. La sumisión puso punto final al duelo en el primer asalto y le dio al australiano una victoria en la división de las 155 libras.

En la pelea coestelar, Diego Ferreira superó a Billy Quarantillo por decisión unánime con tarjetas de 30-27, 30-27 y 30-27. Quarantillo presionó con boxeo durante los tres rounds, mientras Ferreira respondió con contraataques, intentos de derribo y trabajo desde distintas distancias.

La cartelera también tuvo la victoria de Yadier del Valle sobre Darren Elkins por TKO en el primer round. Del Valle defendió un intento de derribo, conectó dos golpes de izquierda y continuó con ground and pound hasta provocar la intervención del árbitro.

Así terminó UFC Vegas 120, con Salkilld como protagonista del combate principal después de resolver en el primer asalto ante Gamrot. La función dejó además triunfos para Ferreira y Del Valle en una noche con resultados definidos tanto por sumisión como por nocaut técnico y decisión.

Resumen y todos los resultados de UFC Vegas 120 | sábado 8 de agosto 2026

Mateusz Gamrot vs. Quillan Salkilld | Peso ligero | Gana Salkilld por sometimiento Cuando todo parecía estar en contra de Salkilld en la pelea estelar, esto tras recibir un severo castigo a la rodilla derecha, el australiano resurgió, logro zafarse y regresar al combate; al grado de que consiguió derribar a su oponente y aplicar candado al cuello. El polaco se esforzó pero no pudo romper la llave, por lo que no tuvo de otra que entregar la victoria. 🇦🇺 @quillansalkilld es cosa seria 😤#UFCVegas120 pic.twitter.com/AFlWMLE3r1 — UFC Español (@UFCEspanol) August 9, 2026 Diego Ferreira vs. Billy Quarantillo | Peso ligero | Gana Ferreira por decisión unánime Férrea batalla presentada por el brasileño y por el estadounidense, la cual se alargó hasta las tarjetas. Ferreira ejerció cierto dominio, pero no pudo encontrar la finalización deseada. Además, Quarantillo supo por momentos soltar metralla y mantener un poco a raya a su rival. Al final los jueces determinaron que Diego se merecía más el triunfo, lo cual certificaron con las tarjetas (30-27, 30-27, 30-27). Qué combinación de @DiegoUFCTX 😮‍💨#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/GKW7BdtckJ — UFC Español (@UFCEspanol) August 9, 2026 Darren Elkins vs. Yadier del Valle | Peso pluma | Gana Del Valle por KO En pocos segundos, el cubano dio master class de como romper la defensa. Sin duda, que Yadier del Valle entrenó la potencia de sus puños, y con potente derechazo al rostro mandó a la lona a un experimentado como Elkins, quien en este momento le pone punto final a su carrera, misma que comenzó en el 2007. QUÉ BOMBAZO DE YADIER DEL VALLE 💣#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/7yfZCaKTkg — UFC Español (@UFCEspanol) August 9, 2026 Amanda Lemos vs. Alexia Thainara | Peso paja femenil | Gana Thainara por decisión unánime Gran batalla entre grandes exponentes brasileñas. La agilidad salió a relucir desde los primeros segundos, aunque los primeros escarceos se vieron afectados por un golpe prohibido por parte de Thainara. A pesar de ello, Lemos pudo continuar. Los minutos siguientes fueron de golpes al rostro, forcejeos e intentos de derribos, pero con Alexia mostrándose más efectiva con sus puños, Lemos fue víctima de poderosos golpes de izquierda a la quijada, además de que sufrió un severo corte en la ceja derecha. A pesar de ello, la pelea llegó a la decisión, donde Thainara fue declarada ganadora por decisión unánime (29-28, 29-28, 30-27). Se están lanzando golpes de poder!#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/jUCcSmWpn9 — UFC Español (@UFCEspanol) August 9, 2026 Ty Miller vs. Billy Ray Goff | Peso welter | Gana Miller por KO A pesar de que se vislumbraba una paridad desde el primer asalto, es un hecho que Miller fue de menos a más en el combate, conectando potentes golpes efectivos y guardando distancia, jugando poco a poco con la frustración de Goff. Tal fue el dominio mostrado por Ty Miller, que fue en los primeros segundos del tercer asalto, con Goff acorralado en la reja, que Miller consiguió par de combinaciones al rostro que dejaron a su rival fuera de combate. Gran arranque de la cartelera estelar. Una cátedra de boxeo por parte de Ty Miller 👊#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/p1W4z0rVhI — UFC Español (@UFCEspanol) August 9, 2026 Steven Asplund vs. Guilherme Pat | Peso completo | Gana Asplund por decisión unánime Gran batalla para dar por culminada la cartelera preliminar. Asplund vino de menos a más en la reyerta, superando hasta un poderoso golpe en el rostro, que comprometió su ojo derecho. Con el pasar de los minutos, el estadounidense logró equilibrar la balanza, al grado de poner a Pat contra la reja y de conseguir doloroso rodillazo al rostro del brasileño. El dominio en el tercer asalto fue claro, y las tarjetas terminaron dejando como ganador a Asplund (29-28, 29-28, 29-28). QUÉ LOCURA 😱#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/bVYBE38u5H — UFC Español (@UFCEspanol) August 8, 2026 Diyar Nurgozhay vs. Bruno Lopes | Peso semicompleto | Gana Nurgozhay por KO El gladiador kazajo mostró más agilidad y potencia en sus golpes, mismos con los que mandaba a su rival sobre la reja. Volados de izquierda fueron acorralando poco a poco a Lopes, y una vez ya acorralado, severas combinaciones al rostro yal abdomen terminaron por doblar al brasileño. Antes del final del primer asalto el réferi determinó el triunfo de Diyar. Diyar Nurgozhay logra la finalización justo en el último segundo del primer asalto 🤯#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/D8nHcdfsK7 — UFC Español (@UFCEspanol) August 8, 2026 Louie Sutherland vs. Jose Montanha | Peso completo | Gana Montahna por sumisión El brasileño no se anduvo con rodeos y buscó acabar con su compromiso a temprana hora. Jose Luiz Montahna metió el acelerador y, tras varios intentos de derribos, logró aplicar el castigo a cuello, algo que Sutherland no logró soportar. Hay un nuevo talento en la división de peso completo! @joseluizmontanh consigue la sumisión en el primer asalto 🔥#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/9VyRZkx6EQ — UFC Español (@UFCEspanol) August 8, 2026 Manoel Sousa vs. Richie Miranda | Peso ligero | Gana Sousa por decisión unánime Otra gran pelea que nos regala UFC Vegas 120 que se va al alarge. Manoel Soua parecía tener elementos necesarios para llevarse la pelea en las tarjetas, gracias en gran medida a sus derribos, sin embargo Miranda logró doblar en más de una ocasión a su rival con potentes ganchos al hígado, además de mostrar elegancia y potencia a la hora de zafarse de los sometimientos. Un justo 29-28, 29-28 y 29-28 en las tarjetas le dio el triunfo a Richie Miranda. Una cosa es segura, @el_machete714 buscará el derribo en cuanto tenga la oportunidad 🤼‍♂️#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/RrYxCg3vGW — UFC Español (@UFCEspanol) August 8, 2026 Miles Johns vs. Gianni Vázquez | Peso pluma | Gana Johns por KO Gran demostración de potencia y efectividad de parte del estadounidense sobre el mexicano. A pesar de que Vázquez intentó abrir la defensa con vistosos rodillazos al rostro, estos simplemente no hicieron contacto. Por el contrario, Johns, con izquierdazo a la quijada mandó a su rival a la lona. Tras inmisericorde metralla, el réferi no tuvo de otra que detener la reyerta. Señoras y señores, @milesxjohns 😤😤😤#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/g12yxOnBO3 — UFC Español (@UFCEspanol) August 8, 2026 Juliana Miller vs. Ravena Oliveira | Peso mosca femenil | Gana Miller por sumisión En este combate fue Miller la que comandó las mejores acciones. Oliveira parecía tomar la iniciativa, pero llegaba con la guardia abajo, lo que le dejó vía libre para Miller para impactar con potencia al rostro. Poco a poco la estadounidense empezó a aplicar derribos, y fue en el segundo asalto cuando encontró recompensa. Un candado al cuello bien ejecutado le dio el triunfo por sumisión. SUMISIÓN EN EL SEGUNDO ASALTO PARA JULIANA MILLER 😤😤😤#UFCVegas120 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/vAoPKmFASb — UFC Español (@UFCEspanol) August 8, 2026 Gigi Canuto vs. Carol Foro | Peso paja femenil | Gana Foro por decisión unánime Gran combate el que nos ofrecieron las gladiadoras brasileñas, con Gigi intentando dominar las acciones y buscando poder darle fin con una palanca al brazo; sin embargo Foro no permitió mayor castigo, escapando de la ejecución. Carol, por su parte consiguió dominar las acciones con potentes golpes al rostro y mandando a su rival contra las rejas. Al final dicho ímpetu fue el mejor calificado por los jueces, quienes le dieron la victoria 29-28, 29-28, 29-28 en las tarjetas. Our first fight of the night is THROWIN' DOWN#UFCVegas120 is LIVE NOW on @ParamountPlus! pic.twitter.com/1ApV04WEJs — UFC (@ufc) August 8, 2026 Mateusz Gamrot vs Quillan Salkilld: ¿Quién es favorito para ganar según la IA? De acuerdo con información de la inteligencia artificial, Quillan Salkilld parte como ligero favorito para llevarse la victoria ante Mateusz Gamrot en la pelea estelar de UFC Fight Night. Los modelos y mercados predictivos consultados colocan al australiano con una ventaja estrecha, respaldada por su racha de 12 triunfos, su poder de finalización y la ventaja física que presenta ante el peleador polaco. Salkilld llega con una marca de 12-1-0 y un registro perfecto dentro de UFC, además de un reciente nocaut sobre Beneil Dariush que elevó sus bonos en la división de peso ligero. La misma información también destaca las posibilidades de Gamrot, quien aparece como una alternativa fuerte pese a partir como desfavorecido en las cuotas. Los análisis estadísticos señalan la lucha y el grappling del polaco como factores capaces de inclinar el combate a su favor, incluso con pronósticos que apuntan a una posible victoria por decisión unánime. En una pelea a cinco rounds, los modelos consideran que la experiencia de Gamrot puede cobrar importancia, por lo que el duelo presenta un pronóstico cerrado entre el ascenso de Salkilld y el recorrido del veterano polaco. ¿A qué hora inicia la función de UFC Vegas 120? UFC regresa a Las Vegas este sábado 8 de agosto con una nueva función de artes marciales mixtas que tendrá una cartelera preliminar desde las 15:00 horas de la Ciudad de México, mientras que la función principal comenzará a las 18:00 horas. El combate estelar estará a cargo de Mateusz Gamrot y Quillan Salkilld, aunque todavía no existe un horario exacto para su salida al octágono, ya que el momento dependerá de la duración de las peleas que los antecedan: si los combates terminan antes de lo previsto, el enfrentamiento principal podría adelantarse, mientras que una pelea que llegue hasta el límite de los asaltos podría retrasar su inicio. México y Centroamérica: 15:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas ET / 14:00 horas PT

Colombia: 16:00 horas

Argentina: 18:00 horas UFC Vegas 120: ¿Cuál es la cartelera completa del evento? La experiencia y el ascenso se encuentran en el combate estelar de UFC Fight Night. Mateusz Gamrot, número 10 del ranking de peso ligero, llega con marca de 26-4-0 y una carrera que ya lo puso frente a varios de los mejores de la división. A sus 35 años, el polaco se ha hecho un nombre por su lucha, sus derribos y un sólido trabajo de grappling. Del otro lado aparece Quillan Salkilld, número 12, un australiano de 26 años que atraviesa una racha de 12 victorias y que llega con el impulso de su nocaut sobre Beneil Dariush. Su estilo destaca por el golpeo, la velocidad y el poder que muestra de pie. La pelea representa una nueva prueba para dos peleadores que buscan acercarse a la parte alta de una de las divisiones más competidas de UFC. Gamrot ya conoce el camino hacia los primeros puestos y busca mantenerse entre los nombres importantes de las 155 libras, mientras Salkilld tiene la oportunidad de dar el salto definitivo hacia la élite. Sobre el octágono estarán dos estilos bien definidos: la lucha y el grappling del polaco frente al striking y la capacidad de ataque del australiano. Cinco asaltos esperan a dos peleadores con mucho en juego en Las Vegas. Cartelera estelar

Mateusz Gamrot (26-4-0) vs Quillan Salkilld (12-1-0) | Peso ligero

Diego Ferreira (19-7-0) vs Billy Quarantillo (18-7-0) | Peso ligero

Darren Elkins (29-12-0) vs Yadier del Valle (10-1-0) | Peso pluma

Amanda Lemos (15-6-1) vs Alexia Thainara (14-1-0) | Peso paja femenil

Billy Ray Goff (9-4-0) vs Ty Miller (7-0-0) | Peso welter Preliminares

Steven Asplund (7-2-0) vs Guilherme Pat (6-1-0) | Peso completo

Diyar Nurgozhay (11-2-0) vs Bruno Lopes (14-3-0) | Peso semipesado

Louie Sutherland (11-5-0) vs José Montanha (6-1-0) | Peso completo

Manoel Sousa (14-1-0) vs Richie Miranda (13-1-0) | Peso ligero

Miles Johns (15-5-0) vs Gianni Vazquez (14-5-1) | Peso pluma

Juliana Miller (5-4-0) vs Ravena Oliveira (7-4-1) | Peso mosca femenil

Gigi Canuto (7-1-0) vs Carol Foro (9-1-0) | Peso paja femenil ¿Quién transmite en vivo UFC Vegas 120 y dónde mirar por TV y online? UFC Vegas 120 llega con una nueva noche de acción dentro del octágono y una cartelera que promete combates de alto nivel para los aficionados a las artes marciales mixtas. La función tendrá enfrentamientos desde las primeras peleas hasta un combate estelar que buscará cerrar la jornada con la máxima intensidad. En Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto de esta función, con todos los detalles de lo que ocurra durante la cartelera. La cobertura de Claro Sports ofrecerá las acciones más importantes de cada pelea, además de estadísticas, análisis y comentarios de nuestro equipo de expertos en MMA. Para el resto de Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través de Paramount+ y UFC Fight Pass, plataformas que requieren una suscripción activa. Sigue en Claro Sports el minuto a minuto y conoce todos los resultados, protagonistas y momentos clave de una función que promete adrenalina de principio a fin.

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