¡Cierre con broche de oro! Santiago Cossio se cuelga dos medallas en el levantamiento de pesas de los Centroamericanos

La delegación colombiana brilla en Santo Domingo 2026 con nuevos oros en halterofilia gracias a la actuación de Santiago Cossio.

Santiago Cossio, pesista colombiano | Captura Centro Caribe Sports Channel

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 llegan a su fin y la delegación colombiana continúa brillando, como ha sido habitual desde el inicio de las justas. Este sábado 8 de agosto de nuevo la halterofilia fue la encargada de darle más oros al país, los cuales sirven para aumentar las preseas en la tabla general.

El día inmediatamente anterior los atletas ‘Cafeteros’ tuvieron una actuación fenomenal, inclusive en los E-Sports se logró el primer puesto. El levantamiento de pesas fue uno de los deportes que más alegrías dio, al punto que Yeison López, Mari Sánchez, Julieth Rodríguez y Yeinny Geles subieron a lo más alto del podio.

El turno ahora fue para Santiago Cossio, quien en la última jornada en Santo Domingo mostró su capacidad y se colgó dos medallas doradas. Su primera salida fue en el Arranque y en el intento de apertura alzó 180 kilogramos, lo que ya lo ponía en ventaja a comparación de sus rivales. En el segundo subió 190 kg y con ese peso se quedó con el oro.

Doble presea

Minutos después de ese primer oro, Cossio volvió a demostrar su fuerza en el Envión, también en la categoría de los 110 kg+ de varones. Santiago alzó en su primer intento 210 kg, superando de entrada lo que alzaron sus oponentes porque el mexicano Karim Saadi comenzó con 201 kg.

En su segundo turno le metió 10 kilos más a la barra y con eso selló el segundo oro del día, cerrando una muy buena actuación general de los pesista en estos Centroamericanos. No menos importante, su compatriota Marcos Bonilla hizo doble bronce también en halterofilia, pero en la categoría de 110 kg.

Sin duda alguna es un balance más que positivo para estos deportistas y en general para la delegación colombiana, pues recordemos que el país se hizo con el segundo lugar del medallero, solo superado por México y con más de 100 medallas de ventaja sobre Cuba, que fue tercera.

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