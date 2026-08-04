La fiesta de Donald Trump sale demasiado cara: UFC reporta fracaso millonario tras la función en la Casa Blanca

TKO Group Holdings, matriz de UFC, reportó que el evento Freedom 250 sólo pudo recuperar una parte de la inversión gracias a los patrocinios

UFC Freedom 250 habría perdido millones de dólares | Reuters

El evento UFC Freedom 250, que se celebró el pasado 14 de junio frente a la Casa Blanca, habría representado un fracaso multimillonario para la organización, de acuerdo con el más reciente reporte financiero de TKO Group Holdings. La función, que nació por iniciativa de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia del país, terminó con un impacto económico negativo pese a la enorme atención que despertó a nivel mundial.

De acuerdo con información obtenida por la BBC, el informe de TKO Group Holdings señala que los propietarios de UFC habrían perdido alrededor de 30 millones de dólares con la histórica cartelera instalada en el jardín presidencial. En la pelea estelar, Justin Gaethje derrotó a Ilia Topuria por nocaut técnico (TKO) en el cuarto asalto, en una función que quedó marcada por su carácter inédito más que por sus resultados financieros.

El evento reunió a cerca de 4 mil 300 asistentes, quienes ingresaron únicamente por invitación para presenciar el arranque de las festividades por el aniversario 250 de la Independencia de Estados Unidos. Esa condición impidió que UFC comercializara boletos, por lo que la empresa perdió una de sus principales fuentes de ingresos para recuperar la fuerte inversión destinada a la organización del espectáculo.

El reporte también señala que la promotora únicamente recuperó una parte del costo de la función gracias a los acuerdos comerciales con patrocinadores y a la enorme exposición mediática que obtuvo UFC Freedom 250. La organización buscó convertir esta velada en un precedente para las artes marciales mixtas con un escenario sin antecedentes en la historia del deporte.

De acuerdo con diversos sitios especializados, la función contaba con una estimación inicial de 60 millones de dólares para hacerse realidad en la Casa Blanca. La idea surgió por iniciativa de Donald Trump, quien impulsó la realización de un evento de MMA en el jardín presidencial, una propuesta que incluso sorprendió en su momento a la propia organización encabezada por Dana White.

La cartelera también coincidió con el cumpleaños número 80 de Donald Trump. Sin embargo, TKO Group Holdings reveló que el costo final del UFC Freedom 250 superó la proyección inicial de 60 millones de dólares. A pesar de las pérdidas económicas, la velada alcanzó una audiencia promedio de 34 millones de espectadores en todo el mundo, cifra que la colocó entre los eventos de artes marciales mixtas más vistos de todos los tiempos.

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