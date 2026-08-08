Fortaleza vs Cúcuta: resumen, goles y resultado de la fecha 4; Liga Betplay 2026-II

Los ‘Amix’ hicieron respetar su casa y derrotaron a los ‘Motilones’, quienes siguen en crisis y en zona de descenso.

Richardson Rivas celebrando un gol | Vizzor Image

Bogotá se llena de fútbol este sábado 8 de agosto. En el Estadio Metropolitano de Techo se llevará a cabo el duelo entre Fortaleza y Cúcuta Deportivo. Dos equipos que buscan ser la revelación del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Los ‘motilones’ van en una carrera cuesta arriba para evitar el descenso a la Segunda División.

¿A qué hora juega Fortaleza vs Cúcuta y dónde ver en vivo hoy 8 de agosto de 2026?

El duelo entre bogotanos y cucuteños que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo dará inicio a partir de las 4:20 de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las 3:20 de la tarde.

Alineaciones Fortaleza vs Cúcuta: así salen a la fecha 4 de la Liga Betplay 2026 II

Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Camilo Castillo; Leonardo Pico, Santiago Vivas, Jhon Velásquez; Ríchardson Rivas, Jhon Solís y Sebastián Herrera. DT: Diego Arias.

Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Andrés Copete, Juan Camilo Castillo; Leonardo Pico, Santiago Vivas, Jhon Velásquez; Ríchardson Rivas, Jhon Solís y Sebastián Herrera. Cúcuta: Federico Abadía, Sebastián Támara, Diego Calcaterra, Leison Ochoa, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Diego Ceballos; Léider Berdugo, Gustavo Torres, Marlon Carabalí y Jaime Peralta. DT: Ríchard Páez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 4 de Liga Betplay 2026? Pronósticos IA

La inteligencia artificial dejo en claro que Fortaleza es el favorito para el partido de la fecha 4 del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano. La localía, los últimos resultados y la nómina del club, le dan la primera opción de la victoria a los capitalinos. Cúcuta Deportivo sigue en una constante lucha por no descender a la Segunda División y ya fue goleador por cinco a uno a este inicio de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

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