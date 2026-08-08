Vuelta a Colombia 2026, Etapa 2: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 9 de agosto

Repase cómo será el recorrido de la segunda fracción, que unirá caminos entre San Agustín y Garzón este domingo.

Vuelta a Colombia 2026/ Fedeciclismo.

Con Wilmar Paredes tomando la batuta para ganar la etapa inaugural, ya es hora de pasar la página y palpitar una etapa de largo aliento en la Vuelta a Colombia. Después de llegar a Pitalito, el corredor del Team Medellín – EPM fue el mejor en el sprint final, superando con lo justo a los demás candidatos a dar la batalla. Sin embargo, en llegada a Garzón, habrá otra oportunidad de revancha.

Sobre las carreteras huilenses, el próximo domingo 9 de agosto, se llevará a cabo la segunda fracción entre San Agustín y Garzón. 170 kilómetros unirán las dos municipalidades con una multitud alentando a los pedalistas. Conozca todo lo que debe saber acerca de la próxima etapa.

¿A qué hora empieza la Etapa 2 de la Vuelta Colombia 2026?

De acuerdo con la organización, se estima que los corredores salgan de San Agustín sobre las 8:00 de la mañana (hora COL). La hora de llegada a Garzón, otra municipalidad de Huila, sería sobre las 12:06 del mediodía en una nueva fracción para embaladores. Así será el recorrido: San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón.

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la Etapa 2, hoy 9 de agosto?

El inicio de etapa será en la altura. San Agustín, en los 1.800 metros sobre el nivel del mar, marcará los primeros pedalazos. El descenso será gradual hacia el primer sprint intermedio y el único puerto de montaña sobre el Alto Portón. Otros dos puntos de bonificación marcarán el camino hacia Garzón.

Etapa 2 de la Vuelta a Colombia | ProCycling Stats

¿Qué calles y vías cierran, y a qué hora, por la Etapa 2 de la Vuelta Colombia 2026?

San Agustín (salida – 8:00 a.m.): Parque Arqueológico, calle 5 hasta la carrera 13, calle 3 hacia la ruta a Pitalito.

Parque Arqueológico, calle 5 hasta la carrera 13, calle 3 hacia la ruta a Pitalito. Garzón (10:00 a.m.): Cementerio, unidad deportiva, carrera 10, calle 7, alto de Garzón.

Cementerio, unidad deportiva, carrera 10, calle 7, alto de Garzón. Garzón (12:00 m.): Terminal, calle 5A, cementerio, Unidad Deportiva, calle 1 y carrera 10.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a Colombia 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

Vale destacar que RCN, en sus plataformas digitales y el canal de televisión, llevará las emociones de la segunda fracción de la Vuelta a Colombia a partir de las 10:30 de la mañana. Así mismo, en Claro Sports usted puede consultar los detalles al finalizarse cada jornada del día.

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