Peloteando, en vivo | Jueves 9 de julio

Peloteando repasa la actualidad de la fiesta del fútbol, el nuevo ciclo de la selección mexicana y las noticias que marcan la agenda deportiva

No te pierdas una nueva edición de Peloteando, el morning show de Claro Sports que cada mañana reúne el análisis de los temas más importantes del deporte. A través de la multiplataforma de Claro Sports, el equipo de especialistas ofrece información, debate y contexto sobre lo que ocurre dentro y fuera de las canchas, con una cobertura especial de la fiesta del fútbol 2026.

En esta emisión, la conversación estará centrada en la polémica que rodea a Argentina por los señalamientos de un supuesto beneficio arbitral. Mientras la FIFA rechazó cualquier tipo de ayuda, Pierluigi Collina defendió el trabajo de los árbitros y el sistema de decisiones, en un tema que sigue generando debate en la recta final de la fiesta del fútbol. Además, se analizará el inicio de la nueva etapa de la Selección Mexicana con Rafael Márquez como nuevo director técnico rumbo al próximo ciclo internacional.

También habrá espacio para la previa de los cuartos de final de la fiesta del fútbol, con el choque entre Francia y Marruecos por el pase a las semifinales y el análisis del compromiso entre Noruega e Inglaterra. Finalmente, Peloteando revisará la renovación de Joel Huiqui con Cruz Azul y el objetivo de la institución de pelear por el bicampeonato en la Liga MX.

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