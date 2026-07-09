Pierluigi Collina defiende al arbitraje FIFA en el Mundial 2026: “No estamos influenciados por nadie”

El dirigente aseguró que ni el presidente de la FIFA, Gianni Infantino puede influir en las decisiones arbitrales

Pierluigi Collina, jefe de Arbitraje de la FIFA, hizo un balance del trabajo arbitral después de la conclusión de los octavos de final del Mundial. En entrevista para la FIFA, el exárbitro italiano habló sobre el rendimiento de los oficiales, el uso del VAR y las críticas que han surgido durante el torneo.

El dirigente aseguró que, en términos generales, la FIFA está conforme con el desempeño de los árbitros: “En general, estamos contentos. Sin embargo, con un número tan alto de partidos jugados en un periodo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se esperaba”, explicó.

Recordó que, en el Mundial 2026 ya se disputaron 96 partidos, una cifra mayor a la registrada en ediciones anteriores por el nuevo formato del campeonato: “Hemos jugado 50 por ciento más partidos que en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y todavía quedan ocho partidos enormes por disputar”, señaló el responsable del arbitraje mundial.

Collina también defendió la integridad de los árbitros mundialistas ante las críticas y acusaciones que se han presentado en torno a algunas decisiones. “Las discusiones constructivas sobre las decisiones siempre serán parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen lugar en nuestro deporte. Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa del Mundo”, afirmó.

Collina defiende el arbitraje del Mundial 2026 | Reuters

El jefe de Arbitraje fue enfático al rechazar cualquier señalamiento sobre presiones externas en las decisiones arbitrales: “Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA puede ser influenciado por alguien, ni siquiera por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Él siempre ha mostrado todo su apoyo al FIFA Team One, mientras confía en que trabajemos con completa independencia”, declaró Collina.

Sobre el uso del VAR, Collina explicó que después de cada gol se revisa la fase de posesión de ataque, conocida como APP, para detectar una posible falta en la jugada previa: “Si se identifica una falta en la construcción de la jugada y se considera que tuvo impacto en el gol, el VAR recomendará una revisión en el campo. No existe un límite definido sobre la distancia al arco ni sobre el tiempo entre el incidente y el gol”, detalló.

Como ejemplo, Collina mencionó el partido entre Argentina y Egipto, en el que el egipcio Marwan Attia pisó el pie de Lisandro Martínez antes de una jugada de gol: “Creemos que una falta es una falta. Sin importar si la falta parece ‘obvia’, si el árbitro no la vio en el campo de juego, el VAR puede intervenir”, sostuvo.

El exárbitro también aclaró que no todo contacto previo a un gol implica una infracción. En el mismo Argentina contra Egipto, la FIFA consideró que el contacto entre Mohamed Salah y Julián Álvarez fue parte normal del juego: “Pisar el pie de un rival es una falta, mientras que un defensor que toca primero el balón y después hace contacto normal de fútbol no ha cometido falta. Por supuesto, siempre habrá un elemento de subjetividad en algunas decisiones, pero estamos contentos con cómo se ha aplicado este principio durante todo el torneo”, concluyó.

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