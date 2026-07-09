¿Quién debe ser el nuevo líder de la Selección Colombia?

El contrato de Néstor Lorenzo finaliza el 31 de julio y su renovación aún no se ha oficializado tras lo hecho en el Mundial 2026.

Selección Colombia | ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La Copa Mundial de la FIFA 2026 para la Selección Colombia ya es historia. Su sorpresiva y tempranera eliminación en los octavos de final ante Suiza en los lanzamientos desde el punto del penal ha despertado más dudas que certezas en las directivas. Y teniendo en cuenta que debe iniciar un nuevo proceso mundialista y de Copa América habrá que tomar decisiones.

El contrato del actual director técnico de la ´tricolor, el argentino Néstor Lorenzo, finaliza el próximo 31 de julio. Aún no se ha presentado una oferta formal de renovación y el entrenador tiene también otras opciones. No en vano, se ha filtrado desde hace un tiempo el interés de Boca Juniors de Argentina en contar con él.

Con ese contexto, el combinado amarillo, azul y rojo deberá tomar cartas en el asunto. Pues, a finales de septiembre e inicios de octubre habrá fecha FIFA para que las selecciones vuelvan a la acción. Colombia aún no confirma sus rivales de estas jornadas, pero si que tendrá actividad.

Sumado a eso, aún no se ha establecido el formato de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030. Como ya se ha hecho saber, hay un firme interés de aumentar el número de selecciones y eso podría cambiar el formato actual de las clasificaciones en Sudamérica.

Así le ha ido a Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Después de un completo fracaso en el proceso mundialista 2022, la no clasificación a dicha cita mundialista. Néstor Lorenzo arribó a las filas de la Selección Colombia y la historia cambio rotundamente. Un subcampeonato de Copa América, una clasificación directa al Mundial y unos octavos de final en la cita orbital, son los grandes logros del entrenador argentino al mando de la ‘tricolor’.

51 partidos, 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas, han sido los números de Néstor Lorenzo como timonel de la Selección Colombia. Datos y estadísticas que, sin duda alguna, lo avalan para una posible renovación. Los únicos contras que se encuentran en su proceso es la no obtención de ningún título y la falta de gol en sus oncenos.

En las directiva de la Federación Colombiana de Fútbol la opinión es divida. Pues, algunos avalan y apoyan la continuidad del entrenador argentino. Mientras que, otros ven necesaria una completa renovación de la plantilla. Vale la pena destacar, que varios de los jugadores mundialista, por edad, podrían no estar disponible para la siguiente cita orbital.

Adicionalmente, ya se han filtrado algunos nombres que siempre han estado cercanos al banquilla de Colombia. Juan Carlos Osorio es una opción siempre latente y propuesta por parte de uno de los miembros de la junta directiva. Y, con la reciente salida de Zlatko Dalic de Croacia, también se ha colado en las posibles carpetas.

Te puede interesar: