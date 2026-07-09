Saprissa se adelanta a Alajuelense para fichar a la estrella de Municipal Liberia

Hay mucho interés por las principales figuras del equipo de Guanacaste.

Municipal Liberia no podrá disputar la Liga de Costa Rica | @ADMLiberia

La crisis de Municipal Liberia amenaza con provocar un fuerte movimiento en el mercado de fichajes de Costa Rica. Después de que el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol mantuviera la decisión que deja a los pamperos fuera de la Primera División para la temporada 2026-2027, varios de sus futbolistas quedaron en el centro de la atención y Saprissa ya habría dado pasos por una de las grandes promesas del plantel.

El nombre que interesa en Tibás es Sebastián Padilla, mediocampista de apenas 21 años que se consolidó con el primer equipo liberiano y se convirtió en uno de los jóvenes más destacados del proyecto encabezado en el último tiempo por José Saturnino Cardozo. Su crecimiento también despertó entusiasmo en Alajuelense, que lo ven como un refuerzo atractivo para el futuro rojinegro.

Sin embargo, los morados parecen haberse movido antes. De acuerdo con un informe de Fútbol Centroamérica, Saprissa ya había realizado un sondeo por Padilla en abril y el interés continúa vigente tras conocerse el desenlace de Liberia. La nueva situación del club guanacasteco habría reactivado una posibilidad que meses atrás parecía mucho más difícil de concretar.

La información fue ampliada por el periodista Daniel Jiménez, quien señaló que recientemente Saprissa y Municipal Liberia disputaron un partido amistoso. En ese contexto, los capitanes del conjunto tibaseño habrían aprovechado la oportunidad para conversar con el joven mediocampista, un detalle que aumenta las especulaciones sobre un posible desembarco en la “S”.

Saprissa va por Sebastián Padilla

La operación, de todos modos, no sería completamente gratuita. Aunque la pérdida de la categoría cambia profundamente el escenario de los pamperos y abre la puerta a la salida de varias figuras, Saprissa tendría que reconocer a Liberia los derechos de formación correspondientes para incorporar al futbolista nacido en Bagaces.

Padilla llega a este momento después de ganar continuidad en una plantilla que fue competitiva durante los últimos torneos. En el semestre anterior disputó 22 partidos y acumuló 1.558 minutos, con dos asistencias entre el Clausura 2026 y el Torneo de Copa, números importantes para un jugador que todavía se encuentra en una etapa temprana de su carrera.

Su proyección ya trascendió el ámbito de los clubes. El volante también comenzó a entrar en la consideración de la Selección de Costa Rica y fue convocado por Fernando Batista para el amistoso frente a Colombia de la última fecha FIFA. Aunque no sumó minutos en la derrota 3-1, su presencia en la nómina confirmó que forma parte del radar de la Tricolor.

Mientras Municipal Liberia intenta reorganizarse para competir en la Liga de Ascenso, la necesidad de reducir su masa salarial y encontrar nuevas fuentes de ingresos podría acelerar la partida de varios jugadores. En ese escenario, Saprissa aparece bien posicionado por Padilla y amenaza con anticiparse a cualquier movimiento de Alajuelense por un futbolista que reúne juventud, experiencia en Primera División y proyección de selección nacional.

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