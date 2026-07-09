Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: comienza el descenso del Col d’Aspin

Siga las emociones de la sexta fracción de la Grande Boucle, que unirá caminos entre Pau y Gavarnie-Gédre.

Tour de Francia 09/07/ Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

Isaac del Toro, etapa 6 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Pau – Gavarnie-Gédre?

60 km Después de lo que fue la disputa del Col d’Aspin, puerto de montaña de primera categoría, se vienen un par de kilómetros de descenso de dicho puerto. Kilómetros más adelante comenzará el ascenso del gran reto del día Col du Tourmalet – Souvenir Jacques Goddet, un gran puerto de montaña (HC). 64 km Cuidado con el promedio de velocidad del descenso del Col d’Aspin. Las curvas pueden jugarle una mala pasada a los ciclkistas que van a pelear por la etapa este jueves. El clima es muy provechoso para todos los ciclistas del Tour de Francia. Hace sol en las carreteras francesas. 68.2 km ATAQUE DE LENNY MARTÍNEZ, el francés del Bahrain – Victorious aceleró el paso y pasó de primero en el Col d’Aspin. Segundo lugar para Valentín Peret-Peintre, quien ahora es el líder de la clasificación de la montaña y se viste parcialmente de pepas, a falta de lo que suceda en Col du Tourmalet – Souvenir Jacques Goddet. 69 km Valentín Peret-Peintre realiza un corte al pelotón. En el pelotón claramente se encuentra el top 10 de la clasificación general, entre ellos Isaac del Toro, quien le cuida la espalda a Tadej Pogacar, el esloveno quiere dar la sorpresa este jueves y quedarse con la victoria de etapa, y posteriormente la camiseta amarilla de la general. 71 km Cada vez más cerca la disputa del Col d’Aspin, un puerto de montaña de primera categoría. Se sigue moviendo el pelotón, claramente el que más resista la escalada saldrá ‘vivo’. Ben O’Connor fue acaparado por el pelotón. Carrera tranquila en estos momentos. 74 km Ben O’Connor se resiste a ser capturado, ahora el pelotón marcha a 0:40 del australiano. Sigue el ascenso al Col d’Aspin, puerto de primera categoría. 77 km Se esparce el pelotón principal, corredores como Juan Ayuso se empezaron a quedar, por la intensidad de la subida del Col d’Aspin. Ben O’Connor sigue en solitario en la fuga, el australiano está a 0:44 de otro pequeño grupo y espera no ser acaparado. 79 km Se logran ver banderas colombianas y de varios países en el inicio al ascenso del Col d’Aspin. Ben O’Connor, en su perfil de escalador sigue sacándole diferencia al pelotón principal, ahora está a 1:22. 83 km Ben O’Connor sigue sacando diferencia con el pelotón principal, ahora se encuentra a 1:19. Recordemos que el australiano ya sabe lo que es ganar una etapa de Tour de Francia. Cercanos a llegar a Arreau, donde comenzará el verdadero ascenso al Col d’Aspin. 88 km Todos aceleran el paso por Sarrancolin, luego transcurrirán por Arreau, desde allí comenzará el acenso a Col d’Aspin, un puerto de montaña de primera categoría. Ben O’Connor muestra finura, el australiano tiene mucha experiencia en atacar cuando se encuentra solo en fuga. Pelotón a 1:07. 93 km Ben O’Connor resiste en la fuga, el pelotón hora se encuentra 0:50. Próximos a llegar a Sarrancolin, terreno plano por el momento, hasta que se encuentren el ascenso al Col d’Aspin, un puerto de montaña de primera categoría. 96 km Comienza a moverse el pelotón principal, se logran ver un par de pedalistas del Uno-X Mobility que quieren mover la carrera. Ben O’Connor en la fuga, pelotón a 0:40. Próximos a pasar por Sarrancolin y el encare del Col d’Aspin. 99 km Cerca de 30 kilómetros para la disputa del Col d’Aspin, un puerto de montaña de primera categoría, que servirá como antesala para el verdadero reto del día: Col du Tourmalet – Souvenir Jacques Goddet, el gran puerto de montaña del día (HC). Ben O’Connor en la fuga, pelotón a 1:04. 103 km Se viene el paso por Capvern, después de lo que fue la disputa de los puntos de Côte de Mauvezin. Ben O’Connor, ganador de los 2 puntos que se entregaban en este puerto de montaña de tercera categoría, lidera la fuga de este viernes en la antesala del encare de Col d’Aspin, un puerto de montaña de primera. Pelotón a 0:30. 108.6 km Resultados de Côte de Mauvezin: – 1. Ben O’Connor | 2 puntos.

– 2. Xabier Mikel | 1 punto. 109 km Xabier Mkiel y Ben O’Connor integran en estos momentos una pequeña fuga, en medio del ascenso al Côte de Mauvezin. El resto de los ciclistas a 0:08, allí se encuentran los del top 10 de la clasificación general; claramente Isaac del Toro, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y demás. 111 km Comienza el ascenso al Côte de Mauvezin, por allí se logra ver a Einer Rubio, el colombiano del Movistar quiere dar la sorpresa este jueves. El pelotón principal está atrás a 1:18. Corredores como Ben O’Conor se encuentran adelante. 117 km Comienza nuevamente a integrarse una pequeña fuga para el encare del Côte de Mauvezin, un puerto de tercera categoría. Cabe mencionar que a falta de 36 kilómetros será la disputa del Col du Tourmalet – Souvenir Jacques Goddet un gran puerto de montaña (HC) El final de este jueves será en Gavarnie-Gèdre, un puerto de segunda que podría decantar al nuevo líder de la general. 122 km En el orden de la carrera, sigue el encare del Côte de Mauvezin, un puerto de montaña de tercera categoría, el segundo del día, cerca de 5 kilómetros de ascenso les espera a todos los ciclistas. Se acaba de desvanecer la fuga para la subida a este puerto. 125 KM Mads Pedersen, el más veloz del día al coronar Puzac, el danés se queda con 25 puntos. Segundo Víctor Kampenaerts, 20 puntos y Max Kanter, 16 puntos. Así finaliza el primer sprint del día. 130 km Se reporta el segundo abandono de la competencia del día: Arvid De Kleijn dice adiós al Tour de Francia 2026. Mads Pedersen y Víctor Campenaerts en fuga. Pelotón a 1:20. Todos irán a pelearse por los puntos en el Pouzac, primer sprint del día en esta etapa 6. 135 km Se logra ver a Ben Healy, Harold Tejada, Richard Carapaz siendo parte de un corte del pelotón principal, también ataca Matteo Jorgenson. El resto del pelotón ahora se encuentra a 1:11. Mads Pedersen pasó de primero en Côte de Loucrup. 135 km El pelotón principal no tiene apuros por moverse y se mantiene tranquilo por el momento. Mads Pedersen y Huub Artz en fuga. Pelotón a 1:20. 140 km Restan 15 kilómetros para lo que será el primer reto del día, Côte de Loucrup, un puerto de montaña de cuarta categoría. Un incesante sol arropa a todos los ciclsitas de este Tour de Francia 2026, mejor a una lluvia que podría traer caídas. Mads Pedersen y Huub Artz en fuga. Pelotón a 1:20. 145 km Todos los ciclistas aceleran el paso por Lourdes, una pequeña población, allí varios aficionados al ciclismo se han dado cita para salir a alentar a sus pedalistas favoritos. Uno de los mas queridos es el local, Paul Seixas. Ahora 2 pedalistas en fuga Mads Pedersen y Huub Artz y el pelotón está a 1:10. 155 km 3 pedalistas por el momento en la fuga: Víctor Campenaerts, Mads Pedersen y Huub Artz. El pelotón principal a 1:15. El primer reto de este 9 de julio será un puerto de montaña de cuarta categoría Côte de Loucrup, el cual se encuentra ubicado a 20 kilómetros. Se reportó un retiro: Alex Molenaar del Caja Rural – Seguras RGA, compañero de Fernando Gaviria lee dijo adiós a lacompetencia. Sean todos bienvenidos Viva las emociones de la sexta etapa del Tour de Francia en Claro Sports. Isaac del Toro y los colombianos en vivo y en directo. Se espera una nueva alegría latinoamericana.

Todo listo para el inicio de etapa

Una de las grandes pruebas para la gama de favoritos. Con un pico de primera categoría y el otro de rango especial, además de otras cotas que complicarán a los escaladores, así será el recorrido de hoy:

La etapa sexta de la Grande Boucle | Foto: Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

Después de la quinta fracción, no hubo movimientos en la clasificación general. Isaac del Toro mantiene su octava posición a 8:17 de Torstein Traeen, el portador del maillot amarillo. Seguro la tabla presentará cambios significativos con la fracción de este jueves.

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Torstein Traeen Uno-X Mobility 13:02:46 2. Sean Quinn EF Education – EasyPost ” 3. Mathias Vacek Lidl – Trek + 3:50 4. Tadej Pogacar UAE Team Emirates – XRG + 7:53 5. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike ” 6. Ramses Debruyne Alpecin – Premier Tech + 8:06 7. Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe + 8:16 8. Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG + 8:17 9. Juan Ayuso Lidl – Trek + 8:20 10. Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team + 8:41

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

Si usted está México, las emociones de la Grande Boucle podrán verse por la señal de ESPN y Disney+ en streaming. Lo propio para territorio colombiano, con la disponibilidad de las señales abiertas de RCN TV y Caracol. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles en tiempo real de cada etapa.

Te puede interesar: