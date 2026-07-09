Municipal tiene nuevos uniformes para la temporada 2026-2027

Se confirmó la nueva indumentaria de la institución.

Municipal tiene nueva indumentaria para la temporada 26-27 | @RojosDelMunicipal

Municipal comenzó a mostrar sus novedades para una temporada en la que volverá a competir con grandes objetivos. El vigente campeón del fútbol guatemalteco presentó oficialmente los nuevos uniformes para la campaña 2026-2027, con una colección que conserva la identidad histórica de los Rojos y, al mismo tiempo, incorpora propuestas diferentes en sus equipaciones alternativas.

La institución realizó el lanzamiento mediante un video difundido en sus plataformas oficiales, donde reveló las camisolas que utilizarán sus distintas categorías. La nueva indumentaria no estará reservada únicamente para el primer equipo, sino que también acompañará a las fuerzas básicas y al plantel femenino durante la próxima campaña.

👊🏼👹 90 años no se cumplen, se celebran con orgullo.



Presentamos la nueva indumentaria que rinde homenaje a nuestra historia, nuestra gente y nuestros colores.#ElÚnicoGrande 🔴🔵🟢@umbro pic.twitter.com/Et7vmHYwyK — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 8, 2026

La camiseta principal mantiene el tradicional color rojo, acompañado por detalles en azul. Municipal decidió respetar la imagen que históricamente identifica al club para sus compromisos como local, en un diseño que será protagonista en el Estadio Manuel Felipe Carrera durante la defensa del campeonato.

Para la segunda indumentaria, los Escarlatas eligieron una propuesta de azul marino. Esta equipación fue pensada principalmente para los partidos en condición de visitante y ofrece una alternativa más sobria respecto al uniforme titular, sin alejarse por completo de los colores vinculados a la institución.

La mayor novedad aparece en la tercera camiseta. Municipal apostó por un tono turquesa claro y un diseño marmoleado que combina diferentes matices cercanos al verde menta. Se trata de la propuesta más arriesgada de la colección y la que más se diferencia de la estética tradicional del conjunto capitalino.

Una sola historia. Cada hilo cuenta 90 años de pasión, entrega y lucha. CSD Municipal, 90 años de grandeza. 🔴🔵@umbro pic.twitter.com/oGEBeohKzO — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) July 8, 2026

La presentación llega antes de una campaña de enorme exigencia para el equipo dirigido por Mario Acevedo. Municipal comenzará el nuevo curso como campeón defensor de la Liga Nacional y con la misión de volver a pelear por el título, en busca de una nueva conquista que le permita alcanzar la esperada estrella número 34.

El calendario también tendrá un importante desafío fuera de Guatemala. Los Rojos disputarán la Copa Centroamericana de Concacaf y compartirán el Grupo D con Motagua de Honduras, Cartaginés de Costa Rica, FAS de El Salvador y Verdes FC de Belice. El gran objetivo será superar una fase de grupos que promete una fuerte exigencia desde las primeras jornadas.

Antes de pensar en el recorrido internacional, Municipal pondrá en marcha la defensa de su corona en el Torneo Apertura 2026. El debut está programado para el viernes 24 de julio a las 20:00 horas frente a Deportivo Mixco, en el Manuel Felipe Carrera, donde la nueva indumentaria tendrá su estreno en una temporada cargada de desafíos.

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