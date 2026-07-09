Giuliana Olmos e Ingrid Neel caen en cuartos de final del dobles femenil de Wimbledon

La mexicana y la estonia caen en tres sets ante las chinas Xinyu Jiang y Yifan Xu

Giuliana Olmos se despide de Wimbledon | Owen Hammond / NurPhoto / NurPhoto via AFP

El camino de Giuliana Olmos en el dobles femenil de Wimbledon llegó a su fin el jueves 9 de julio, al caer en cuartos de final con Ingrid Neel ante las chinas Xinyu Jiang y Yifan Xu en tres sets, 1-6, 6-2 y 4-6.

Fue la mejor participación en dobles femenil de la tenista mexicana, alcanzando la ronda de las ocho mejores por primera vez, pero los pequeños detalles terminaron decantando el juego para Jia y Xu en la cancha 2 del All England Club.

El primer set no fue el mejor para Olmos y Neel. Les rompieron en su primer juego de servicio y luego en el sexto punto. Las chinas convirtieron sus dos oportunidades de quiebre de la primera manga para llevárselo 6-1.

El segundo set fue distinto. Olmos y Neel lograron su primer quiebre para tomar ventaja de 2-0, pero Xu y Jia lograron recuperarlo para el 3-2, pero no pudieron ganar los últimos dos puntos con su servicio. La mexicana y la estonia lograron cinco tiros ganadores, por apenas un error no forzado, y llevaron el juego al máximo.

El partido iba 3-3 en el tercer set cuando llegó el punto que decantó la balanza. Neel y Olmos levantaron el 30-40, pero perdieron los siguientes dos puntos y la pareja china consiguió el quiebre que terminó siendo el definitivo, ya que no tuvieron problemas en sus últimos dos juegos de servicio.

La efectividad en los break points fue clave: Neel y Olmos fabricaron 13 oportunidades de quiebre por 8 de las chinas, pero solo convirtieron 4, por 5 Xu y Jia.

Llega a su fin la participación de México en Wimbledon, ya que anteriormente habían sido eliminados Santiago González, Miguel Reyes-Varela y Renata Zarazúa en sus respectivos torneos, además de Marianne Angel en juniors. Fue la mejor participación de Olmos en el dobles femenil, aunque en su momento llegó a la final del dobles mixto en 2024 con el cordobés González.

Xu y Jia se enfrentarán en semifinales a su compatriota Hanyu Guo y la francesa Kristina Mladenovic, mientras que en la otra llave se enfrentan Shuko Aoyama y En-Shuo Liang ante Gabriela Dabrowski y Luisa Stefani.

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