México vs Colombia en vivo: transmisión, análisis y reacciones en Jugando Claro

El empate entre México y Colombia dejó un partido con momentos destacados para ambos equipos y distintos temas para analizar en Jugando Claro. El 1-1 en el marcador abre la conversación sobre el desempeño del Tricolor, las decisiones tomadas durante el encuentro y lo que mostró el equipo de cara a sus próximos compromisos.

El resultado también deja diferentes lecturas sobre los futbolistas que tuvieron participación, el funcionamiento colectivo y las situaciones que marcaron el desarrollo del partido. México tuvo que responder a los momentos de presión de Colombia y buscar alternativas para mantenerse en el encuentro.

En Jugando Claro repasaremos los goles, las jugadas más importantes, las actuaciones individuales y las decisiones que marcaron el México vs Colombia. También analizaremos lo que deja este empate y los aspectos que deberá trabajar el Tricolor después de este encuentro. Todo esto y más en Jugando Claro, con la información, el análisis y el debate sobre lo que dejó el empate entre México y Colombia.

¿Cuándo es el próximo partido de México, quién es su rival y dónde ver en vivo?

La Selección Mexicana se enfrentará a Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la previa arrancará desde las 17:00 horas. La transmisión estará disponible exclusivamente para usuarios en México que cuenten con una membresía de Claro Sports Premium.

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