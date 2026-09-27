Gilberto Mora y su primer gol con la selección mexicana: “Salió como yo quería, estoy feliz”

El jugador de Tijuana marcó su primer gol con México ante Colombia y compartió con Claro Sports su emoción, la jugada y sus planes de futuro profesional

Gilberto Mora vivió una noche especial con la Selección Mexicana. El futbolista de Xolos de Tijuana marcó su primer gol con el representativo mayor durante el empate 1-1 frente a Colombia, en el encuentro amistoso disputado en el M&T Bank Stadium de Baltimore y que también significó el debut de Rafael Márquez como entrenador del Tricolor.

Con 17 años y portando el número 10, Mora apareció en el segundo tiempo para cambiar el rumbo de un partido en el que México estaba abajo desde el minuto nueve. Al 62, el mediocampista recibió el balón dentro del área, recortó ante la marca de un defensor colombiano y definió para establecer el 1-1, resultado que se mantuvo hasta el final.

Después del encuentro, el jugador habló en exclusiva con Claro Sports sobre lo que significó estrenarse como goleador con la selección absoluta y compartir el momento con los aficionados mexicanos presentes en Baltimore. “Una felicidad enorme. Cumplir ese sueño de poder meter gol es algo muy bonito, es un sentimiento hermoso y poder festejarlo con toda la afición me puso muy feliz”, expresó.

Gilberto Mora explica cómo construyó su primer gol con México

La anotación llegó después de una acción individual dentro del área. Mora tuvo que ajustar tras un primer control largo, pero mantuvo la posesión y tomó la decisión de enganchar antes de buscar la portería. La jugada permitió a México igualar un encuentro en el que Colombia había tomado ventaja con el tanto de Luis Javier Suárez al minuto nueve.

El propio mediocampista explicó lo que pasó por su mente durante esos segundos: “Vi que me quedó ahí el balón un poquito largo al principio y son segundos en los que tomas la decisión de recortarlo. Gracias a Dios se me dio la jugada, salió como yo quería y muy feliz por el gol”.

El tanto amplió una etapa en la que Mora ha comenzado a ganar presencia dentro de la selección mayor. Durante el Mundial de 2026 ya había establecido registros relacionados con su edad: debutó en la Copa del Mundo con 17 años, siete meses y 29 días y posteriormente se convirtió en el mexicano más joven en ser titular en un Mundial, al iniciar ante Chequia con 17 años y 253 días.

Mora, sin embargo, evitó centrar su discurso únicamente en lo conseguido hasta ahora y apuntó hacia la continuidad que pretende tener con México. “Ojalá así sea. Yo voy a seguir demostrando y saliendo a jugar cada partido como si fuera el último, salir a la cancha, jugar, darlo todo y esperemos que así sea como tú dices, algo bonito”, señaló en entrevista con Claro Sports.

Gilberto Mora deja su futuro en manos de su representante

El crecimiento del jugador también mantiene abierta la conversación sobre su futuro profesional. Mora cumplirá 18 años el próximo 14 de octubre, mientras continúa su proceso con Xolos y comienza una nueva etapa con la Selección Mexicana bajo la dirección de Rafael Márquez. Antes del duelo ante Colombia, el mediocampista recibió además el dorsal número 10 para esta Fecha FIFA.

Al ser cuestionado sobre lo que puede ocurrir con su carrera una vez que alcance la mayoría de edad, Mora prefirió no adelantar escenarios ni hablar sobre un posible cambio de club. “No sé. La verdad, eso se lo dejo a mi representante, a Dios, y ojalá lo que se vaya a dar sea lo mejor para mí, nada más”, respondió.

Por ahora, el jugador de Tijuana concentra su atención en la Selección Mexicana, donde su primer gol llegó en el comienzo del ciclo de Rafael Márquez y permitió rescatar el empate frente a Colombia. México continuará su calendario internacional ante Perú, mientras Mora buscará mantener su lugar dentro de un plantel que ya comenzó su camino hacia el siguiente ciclo mundialista.