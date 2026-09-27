Isaías Violante se rinde ante Gilberto Mora: “Tenemos mucho que aprenderle”

El jugador del América destacó la madurez de Mora y celebró los minutos que recibió en el empate de México ante Colombia

El extremo del América ingresó desde el banquillo en Baltimore | Claro Sports

Isaías Violante volvió a sumar minutos con la Selección Mexicana en el arranque de la era de Rafael Márquez. El futbolista del América ingresó al minuto 74 del empate ante Colombia y aportó desequilibrio por el costado izquierdo durante el tramo final del encuentro.

El extremo terminó su participación con un disparo a puerta detenido por Álvaro Montero, completó sus tres intentos de pase largo y ganó dos duelos. Su entrada ofreció una alternativa distinta para un Tricolor que buscaba completar la remontada después del empate conseguido por Gilberto Mora.

“Estoy muy contento, muy agradecido de estos minutos que me pudieron dar. Es algo que siempre había soñado y el trabajo me ha dado frutos. Es el comienzo”, explicó al terminar el encuentro en exclusiva para Claro Sports.

La oportunidad llegó antes de lo esperado. Violante ya formaba parte de la convocatoria mexicana, aunque inicialmente no se incorporaría hasta el viaje a Nueva Jersey para el partido frente a Perú debido al límite de dos jugadores por club. La lesión muscular de Alan Cervantes modificó el plan y permitió que el atacante se integrara antes a la concentración.

“Son cosas que a lo mejor no esperas, yo seguía con América, pero Alan tuvo un problema muscular y me tocó venir antes con la misma disposición”, señaló.

El voto de confianza de Rafa Márquez

Para Violante, el encuentro ante Colombia representó su segunda aparición con la Selección Mexicana mayor. Javier Aguirre le había dado sus primeros minutos el pasado 22 de mayo, durante el triunfo 2-0 frente a Ghana en la preparación rumbo al Mundial.

El jugador formó parte del grupo de sparrings que acompañó al Tricolor de cara a la Copa del Mundo y ahora aparece nuevamente dentro del equipo en el inicio del ciclo de Márquez, que ha apostado por mantener una base y abrir espacio a jugadores jóvenes.

“Es trabajo, es algo por lo que he estado luchando, me he estado esforzando y he estado enfocado. Es parte de lo que he estado haciendo y de mi sacrificio”, aseguró el futbolista del América.

Violante también se refirió al gran protagonista de la noche. Gilberto Mora marcó el empate ante Colombia y volvió a mostrar su influencia pese a ser el jugador más joven del plantel, algo que ya es reconocido por los futbolistas con mayor recorrido dentro de la selección.

“Todos, hasta los más experimentados, lo vemos y sabemos que es diferente. Lo vamos a apoyar, sabemos que es el más joven del equipo, pero la edad no importa. Lo quiero mucho y tenemos mucho que aprenderle también”, sentenció.