Junior vs Independiente Medellín, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

Independiente Medellín visita al Junior hoy a las 8:20 p.m. Siga la jornada 12 de la Liga BetPlay 2026-II al momento.

Junior vs Medellín en vivo por la Liga BetPlay

El último partido de la jornada sabatina de la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II es entre Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, dos equipos con realidades distintas en este torneo. Mientras el ‘Tiburón’ apenas consiguió su primer triunfo en la jornada anterior, el ‘Poderoso’ viene con más regularidad, pero tiene la baja de Juan Fernando Quintero.

¿A qué hora juega Junior vs Independiente Medellín y dónde ver en vivo hoy 26 de septiembre de 2026?

El partido entre el equipo barranquillero y el paisa, correspondiente a la fecha 12 del torneo finalización, comenzará a partir de las 8:20 p.m. y tendrá lugar en el Romelio Martínez. En cuanto a la transmisión, por televisión lo puede ver por la señal de Win Sports + y vía online mediante la aplicación por suscripción de Win Play.

Alineaciones Junior vs Independiente Medellín: así salen a la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II

Junior: Mauro Silveira; Jermein Peña, Pablo Ortiz, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Fabián Ángel, Déiber Caicedo; Teófilo Gutiérrez, Francisco Fydriszewski y Bryan Castrillón.

Medellín: Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Esnéyder Mena; Dídier Moreno, Hálam Loboa, Kéiner Klinger; Agustín Martegani, Jhon Montaño y Jeison Medina.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 12 de Liga Betplay 2026?

El equipo ‘Tiburón’ llega con la urgencia de sumar tres puntos como local para remontar en la tabla, mientras que el ‘Poderoso’ busca afianzar su regularidad futbolística. Por la paridad de las nóminas y la cautela táctica de ambos planteles, se prevé un compromiso muy disputado en mitad de cancha y con pocos goles, perfilando una victoria ajustada del local o un empate con marcador cerrado.

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