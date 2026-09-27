Joel Huiqui revela la razón del porqué Cruz Azul suma tres partidos sin ganar en el Apertura 2026

La Máquina volvió a dejar escapar una cómoda ventaja en un partido que parecía tener la victoria asegurada

Cruz Azul atraviesa un momento de irregularidad en el Apertura 2026 y acumula tres partidos sin conseguir la victoria, situación que ha frenado su avance en la clasificación. Después de los resultados recientes, Joel Huiqui reconoció que uno de los principales aspectos por corregir está relacionado con el manejo de los partidos y las emociones cuando el equipo toma ventaja.

El director técnico de La Máquina admitió que su equipo todavía no encuentra el equilibrio necesario para sostener el control durante los 90 minutos. De acuerdo con Huiqui, el cuadro Cementero ha tenido dificultades para conservar la pelota después de ponerse al frente en el marcador, una situación que el cuerpo técnico busca corregir durante las próximas semanas.

Joel Huiqui asegura que aun tiene mucho trabajo por hacer con Cruz Azul | Imago7

“No han sido partidos tan equilibrados. Siempre que vamos ganando nos cuesta seguir teniendo la pelota, pero hay que trabajarlo. Estamos trabajando para encontrar esa regularidad. El equipo está jugando muy bien y falta encontrar la fórmula para contrarrestar las emociones”, señaló Huiqui.

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Para el estratega mexicano, el aspecto emocional aparece como una de las explicaciones detrás de la racha sin triunfos. Huiqui considera que Cruz Azul necesita administrar mejor los distintos momentos de los encuentros, especialmente cuando tiene una ventaja y el rival comienza a presionar en busca de modificar el marcador.

El técnico también habló sobre los resultados obtenidos durante el semestre, incluidos los tropiezos en la Leagues Cup y la Campeones Cup. Pese a esos resultados, aseguró que el grupo mantiene claro el camino que pretende seguir y señaló que el objetivo del plantel es construir un proceso que permita dejar un legado dentro de la institución cementera.

“Ha sido padre esto para mí, encontrarle una forma, darle una cara diferente a este equipo. Hay que resaltar que podemos ver a un Cruz Azul bien, pero es un proceso, conlleva trabajo. Estoy convencido de que mis jugadores saben bien hacia dónde vamos y tenemos muy claro el objetivo, que es seguir ganando y dejar un legado“, explicó.

Joel Huiqui manda un recado a los Pumas

Ahora Cruz Azul tendrá tiempo para trabajar antes de su siguiente compromiso de Liga MX frente a Pumas. Huiqui considera que las próximas semanas permitirán ajustar los aspectos que han impedido al equipo mantener regularidad, además de preparar un encuentro que significará su regreso al Estadio Olímpico Universitario.

“Tenemos un par de semanas muy buenas para trabajar. Después regresamos para enfrentar a Pumas y volvemos a un estadio que no visitamos desde el torneo pasado y que nos genera muy buenas sensaciones. Va a ser muy padre para nosotros”, concluyó Huiqui, quien buscará que Cruz Azul recupere el triunfo y deje atrás su racha de tres encuentros sin ganar.