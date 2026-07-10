¿Quién transmite McGregor vs Holloway en Colombia y dónde mirar UFC 329 en vivo por TV y online?

La revancha de un combate icónico promete quedar como una de las noches más memorables de las artes marciales mixtas.

UFC presenta el regreso de Conor McGregor a los octagonos | UFC

Uno de los eventos más esperados del años en Ultimate Fighting Championship (UFC) se realizará en Las Vegas. Se trata del regreso al octágono de Conor McGregor y Max Holloway para reeditar una de las batallas más icónicas de los últimos años. El octágono se viste de gala para una noche que promete, más allá de las emociones propias de las artes marciales mixtas, ser una verdadera remembranza icónica. En Colombia, el interés está por todo lo alto.

Conor McGregor vs Max Holloway II: ¿cuándo, dónde y a qué hora es UFC 329?

Este esperado evento se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, estado de Nevada, en Estados Unidos. Los combates será este sábado, 11 de julio de 2026. El tema de hora está dividido en tres partes, dependiendo de la importancia de las peleas programadas para la velada. A continuación, se detallan los horarios para Colombia (GMT -5):

Primeras preliminares: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Cartelera preliminar: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Cartelera principal: 8:00 p.m.

¿Quién transmite en vivo en Colombia la UFC y dónde mirar McGregor vs Holloway?

Recientemente, los derechos de transmisión de la prestigiosa compañía de artes marciales mixtas cambiaron de propietario. El canal que ahora tiene la exclusividad para Colombia y la mayoría de países en Sudamérica es Paramount+. Además de que algunos cableoperadores permiten su adquisición, esta cadena tiene su propia plataforma de streaming, la cual requiere suscripción paga.

Cartelera completa y orden de las peleas de UFC 329: preliminares y estelares

A continuación, se detalla el orden cronológico en que se darán los combates. Es preciso aclarar que la organización de UFC suele hacer cambios sobre la hora, dependiendo de eventualidades con los peleadores y lo apretada que vaya la agenda.

Primeras preliminares

Alessandro Costa 🇧🇷 vs Cody Durden 🇺🇸 | peso mosca. Ryan Gandra 🇧🇷 vs Zachary Reese 🇺🇸 | peso medio. Farid Basharad vs John Garza 🇺🇸 | peso gallo. Damian Pinas 🇦🇼 vs César Almeida 🇧🇷 | peso medio. Tracy Cortez 🇺🇸 vs Wang Cong 🇨🇳 | peso mosca femenino.

Cartelera preliminar

Luke Riley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs Kai Kamaka III 🇺🇸 | peso pluma. Cody Garbrandt 🇺🇸 vs Adrián Yánez 🇺🇸 | peso gallo. Gable Stevenson 🇺🇸 vs Elisha Ellison 🇺🇸 | peso pesado. Nikita Krylov 🇷🇺 vs Robert Whittaker 🇦🇺 | peso semipesado.

Cartelera principal

King Green 🇺🇸 vs Terrance McKinney 🇺🇸 | peso ligero. Brandon Royval 🇺🇸 vs Lone’er Kavanagh 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | peso mosca. Cory Sandhagen 🇺🇸 vs Mario Bautista 🇺🇸 | peso gallo. Benoit Saint Denis 🇫🇷 vs Paddy Pimblett 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | peso ligero. Conor McGregor 🇮🇪 vs Max Holloway 🇺🇸 | peso wélter.

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