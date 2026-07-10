España regresa a semifinales con Merino como héroe y sueña con otro título mundial

La Roja supera los cuartos de final por segunda ocasión en su historia y busca emular lo hecho en Sudáfrica 2010, ahora enfrentará a Francia

Mikel Merino celebrando el gol del triunfo | Reuters

En un final dramático, España derrotó 2-1 a Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026 y selló su boleto a las semifinales, emulando lo hecho en Sudáfrica 2010 cuando La Roja ganó su primera Copa del Mundo. La victoria se dio en los últimos minutos tras un error del guardameta Senne Lammens, quien regaló el esférico y Mikel Merino se volvió a convertir en héroe marcando el gol del triunfo, el arquero del Manchester United entró en el segundo tiempo para sustituir a Thibaut Courtois, quien salió por lesión.

La Roja tomó el control desde el inicio del encuentro con posesiones largas y recuperación inmediata tras cada pérdida. Rodri marcó el ritmo en el mediocampo, mientras Bélgica se replegó para cerrar los espacios entre líneas. La primera llegada se dio al minuto 9, cuando un rechazo dentro del área quedó para Rodri, cuyo disparo fue bloqueado por la defensa antes de alcanzar la portería de Thibaut Courtois.

España aumentó la presión y al minuto 12 pidió penal por una mano tras un disparo de Álex Baena, pero el árbitro dejó continuar la jugada, por lo que Los Diablos Rojos respondieron dos minutos después por medio de Jérémy Doku, quien avanzó por la banda izquierda y habilitó a Leandro Trossard. El atacante recortó dentro del área, aunque Marc Cucurella bloqueó su intento antes del remate.

Lamine Yamal comenzó a encontrar espacios desde la derecha y probó con un disparo de zurda al minuto 20, pero el balón salió desviado. Después de la pausa de hidratación, España retomó la posesión y encontró el gol al 29. Yamal llegó a la línea de fondo, sirvió para Dani Olmo y Courtois rechazó el primer remate; Fabián Ruiz aprovechó el rebote para marcar el 1-0.

¡¡España se pone al frente en el marcador!!



Fabián Ruiz aparece para empujar el balón, luego de una gran atajada Courtois. pic.twitter.com/mroZqlTf2f — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 10, 2026

España estuvo cerca de ampliar la ventaja al minuto 33, cuando Yamal ejecutó una falta desde la frontal y Courtois desvió el balón junto al segundo poste. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mantuvo a Bélgica lejos del área durante los siguientes minutos y volvió a generar peligro con combinaciones entre Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, aunque el último pase impidió concluir la jugada.

Charles De Ketelaere termina con el récord de imbatibilidad de Unai Simón

Cuando el descanso se acercaba, Bélgica encontró el empate en su primera ocasión clara. Timothy Castagne envió un centro desde la derecha y Charles De Ketelaere se anticipó a Pau Cubarsí para vencer a Unai Simón al minuto 41. Cubarsí recibió una tarjeta amarilla poco después y España cerró el primer tiempo con dos tiros de esquina, pero el marcador se mantuvo 1-1 tras cinco minutos de compensación.

🔥 ¡QUÉ RESPUESTA DE BÉLGICA! De Ketelaere no perdonó y con un GOLAZO de cabeza vuelve a poner TODO en igualdad 🤯



Este viernes, España vs Bélgica en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive EN EXCLUSIVA por @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/WFvwwTvC21 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 10, 2026

El gol de De Ketelaere puso fin a la racha de 650 minutos consecutivos sin recibir anotación que mantenía Unai Simón en Copas del Mundo. El portero español había ligado cinco partidos con la portería en cero en el Mundial 2026 y superado las marcas de Walter Zenga, de 517 minutos, e Iker Casillas, de 476. Bélgica se convirtió así en la primera selección capaz de marcarle a España en el torneo.

España retomó el control del balón desde el inicio del segundo tiempo y buscó romper el bloque belga con circulación por ambas bandas. Lamine Yamal fue el principal generador de peligro: primero quedó frente a Thibaut Courtois tras un pase de Pau Cubarsí, aunque la jugada terminó anulada por fuera de lugar, y después probó con disparos que obligaron al guardameta a intervenir. Dani Olmo también intentó desde fuera del área, pero su remate salió por encima del arco.

Bélgica respondió con transiciones encabezadas por Jérémy Doku, quien encontró espacios para llegar a línea de fondo y poner centros al área. Hans Vanaken tuvo una oportunidad tras un rechazo de la defensa española, mientras que Joaquín Seys remató a las manos de Unai Simón después de una acción en la que los belgas reclamaron una posible mano. Rudi Garcia modificó su ataque con los ingresos de Romelu Lukaku, Axel Witsel y Seys, al tiempo que Luis de la Fuente recurrió a Pedri y Ferran Torres.

Courtois sale lesionado

Courtois sale lesionado en el España vs Bélgica | Reuters/Gary Vasquez

El partido cambió al minuto 65, cuando Courtois se dejó caer por una molestia en el muslo. El portero intentó continuar, pero cuatro minutos después abandonó el campo entre lágrimas y dejó su lugar a Senne Lammens. España mantuvo la posesión en territorio belga, aunque encontró dificultades para transformar ese dominio en remates claros. Nico Williams entró para ocupar la banda izquierda y aumentar la presencia ofensiva en el cierre.

A cinco minutos del final, Mikel Merino reemplazó a Dani Olmo y volvió a responder desde el banquillo. Al minuto 87, Lammens rechazó un balón dentro del área, pero dejó el rebote al alcance del mediocampista del Arsenal, quien empujó la pelota para marcar el 2-1. Fue el segundo gol de Merino en los minutos finales durante este Mundial, después de haber decidido también la eliminatoria contra Portugal, y selló el boleto de España a las semifinales.

⚽ ¡EL HOMBRE DE LOS MOMENTOS IMPORTANTES! Merino repite la HISTORIA y vuelve a marcar el gol que puede clasificar a España 🇪🇸



Este viernes, España vs Bélgica en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive EN EXCLUSIVA por @vix #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/VcamrO5ZpW — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 10, 2026

Te puede interesar: