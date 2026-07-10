Courtois sale de cambio en el España vs Bélgica: así fue su lesión

El portero de Bélgica es sustituido en la segunda parte de los cuartos de final en Los Angeles; Senne Lammens debuta en el Mundial por el arquero del Real Madrid

Courtois sale lesionado en el España vs Bélgica | Reuters/Gary Vasquez

Malas noticias para la selección de Bélgica. En la segunda parte de los cuartos de final ante España en Los Angeles, una de sus máximas figuras, Thibaut Courtois, tuvo que dejar el terreno de juego por lesión.

El portero del Real Madrid estaba siendo una de las figuras del partido, con cuatro atajadas que mantenían el partido 1-1, pero se tiró al piso antes de la pausa de hidratación del segundo tiempo. Los médicos le atendieron y él indicaba molestias en la parte anterior del muslo de la pierna izquierda.

La transmisión televisiva no mostró ninguna repetición en que se viera el momento en que se rompió ‘Courtois’, pero el portero fue exigido en varias ocasiones antes de caer lesionado. Voló para desviar un centro de Lamine Yamal, quien había llegado a línea de fondo. También fue al piso para tapar un mano a mano con el 19 de España. Mikel Oyarzabal le hizo volar en una ocasión y otra la tapó con la pierna.

Las atajadas de Courtois antes de su lesión | Reuters

El partido en Los Angeles fue el 21 de Courtois en su carrera en la Copa del Mundo. Debutó en Brasil 2014 y formó parte de la generación que alcanzó las semifinales de Rusia 2018. Tuvo un choque con el anterior seleccionador, Domenico Tedesco, pero con el cambio en el banquillo, regresó para el camino a esta justa mundialista, en la que jugó todos los partidos, permitiendo seis goles, dejando el arco a cero solo ante Irán. Ante España, permitió el 1-0 de Fabián Ruiz, dejando el rebote en el centro para que el jugador del PSG abriera el marcador.

Al finalizar el partido, Courtois habló de su lesión para los micrófonos de DAZN: “Sentí algo sin más. Yo quise seguir, pero no podía. Si no estas al 100% te cambio, me dijo Rudi. Estaba mal, no podía golpear en largo, quería seguir cinco minutos, decide el míster y lo primero es el equipo”.

La de Courtois fue la tercera lesión que afectó a Bélgica ante España. En octavos ante Estados Unidos, Amadou Onana se lastimó la rodilla y fue descartado para el resto del Mundial. En el calentamiento en Los Angeles se lesionó Youri Tielemans, por lo que tuvo que Hans Vanaken tomó su puesto en el XI inicial de Rudi García.

Senne Lammens entró por Courtois | REUTERS/Daniel Cole

¿Quién es Senne Lammens, el portero suplente de Bélgica?

Si bien Courtois hizo un sprint tras la lesión, duró par de minutos más en cancha antes de ser sustituido. Senne Lammens, jugador del Manchester United, ingresó al 71′, debutando en la Copa del Mundo en unos cuartos de final ante la selección española. Su experiencia con la selección mayor de Bélgica se limitaba a apenas dos partidos.

Para mala fortuna de los diablos rojos, el arquero suplente se equivocó en el gol definitivo de España, al otorgar el rebote que aprovechó Mikel Merino para el 2-1 que valió el boleto a semifinales.

Lammens, surgido de la cantera del Brujas, llegó al Manchester United en el verano del 2025 y contribuyó a que el equipo volviera a la Champions, jugando 33 partidos y permitiendo 41 goles en su primer año en Old Trafford.

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