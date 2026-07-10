Alessandro Costa quiere extender el mejor momento de su carrera en UFC 329: “Voy a salir con la victoria”

El brasileño-mexicano llega a International Fight Week con dos triunfos consecutivos y la confianza de que su estilo puede marcar la diferencia ante Cody Durden

Alessandro Costa en entrevista para Claro Sports | Thiago Ribeiro/AGIF/AGIF via AFP

Alessandro Costa atraviesa el momento más sólido de su carrera dentro de UFC. El peso mosca brasileño, quien desde hace años radica en México y comparte campamento con Diego Lopes, llegará a International Fight Week con dos victorias consecutivas, la oportunidad de disputar su tercera pelea del año y la convicción de que puede seguir escalando posiciones en una de las divisiones más competitivas de la empresa.

En entrevista con Claro Sports previo a UFC 329, ‘Nono’ dejó claro que el buen momento que vive no cambia su preparación. Para el brasileño, el respeto hacia cualquier rival sigue siendo una de las claves de su crecimiento.

“Ninguna pelea en UFC es fácil. Todos tienen sus armas y yo nunca subestimo a ningún oponente. Sé el peligro que representa cada uno y por eso estoy totalmente enfocado en hacer mi trabajo”, explicó.

Después de varias temporadas marcadas por lesiones y problemas que le impidieron mantenerse activo, el panorama cambió completamente en 2026. Costa reveló que precisamente uno de sus objetivos para este año era competir con mayor frecuencia y, hasta ahora, el plan ha salido como esperaba.

“Mi intención era estar mucho más activo. Los años anteriores no pude hacerlo por lesiones y otras situaciones, pero este año todo está siendo diferente y estoy aprovechando cada oportunidad que aparece”, comentó el peleador, quien incluso no descarta cerrar el año con cuatro o hasta cinco apariciones dentro del octágono.

La oportunidad de formar parte de International Fight Week llegó prácticamente de un día para otro. Costa contó que recibió el aviso apenas dos semanas antes del evento, cuando su representante le pidió permanecer atento porque existía la posibilidad de ocupar un lugar en la cartelera. Incluso tuvo que cancelar su regreso a México después de la pelea de Diego Lopes para permanecer en Las Vegas esperando la confirmación.

En el aspecto deportivo, Costa espera un combate exigente frente a un rival experimentado, como es Cody Durden, con fuerte presión de lucha y un ritmo intenso, aunque considera que las características del estadounidense favorecen su estilo de pelea.

“Es un rival muy duro, siempre va hacia adelante y tiene mucha experiencia, pero siento que es una pelea que encaja bien con mi juego. Estoy ansioso por demostrar todo lo que traigo”, aseguró.

Fuera de sus propios compromisos, Costa también se ha convertido en una pieza importante dentro del equipo de Diego Lopes. El brasileño recordó que antes de la reciente pelea de su compañero estudió cuidadosamente al rival, Steve Garcia, y logró detectar una debilidad que terminó siendo determinante. Durante el descanso entre el primero y segundo asalto le pidió atacar con una combinación larga de tres golpes, ajuste que abrió el camino hacia la victoria.

“Ese tipo de comunicación sólo se consigue después de muchos años trabajando juntos. A veces basta una sola palabra para que el peleador entienda exactamente lo que tiene que hacer. Diego logró escuchar, ejecutó el ajuste y todo salió perfecto”, explicó Costa sobre la conexión que ambos han construido como compañeros, entrenadores y amigos.

Con el respaldo de una afición que ha crecido junto con sus resultados, Alessandro Costa entrará al octágono convencido de que este puede ser otro paso importante hacia la élite de las 125 libras.

“Estoy muy agradecido con toda la gente que me apoya. Cada vez siento más ese cariño y les puedo asegurar que voy a salir con la victoria”, sentenció.

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