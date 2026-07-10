Resultados cuartos de final Mundial 2026: resumen, goles y marcadores del 10 de julio

El segundo día de los cuartos de final tiene solo un partido en agenda: España vs Bélgica en Los Angeles. Así quedó este juego

Mikel Merino mete a España a semifinales | REUTERS/Kai Pfaffenbach

El Mundial 2026 vive sus últimos partidos. Contando al viernes 10 de julio, tenemos solo seis días más de partidos y se acaba la mayor fiesta del fútbol. El calendario nos tiene ya bastante racionados los partidos, con solo un juego este día.

España y Bélgica se miden en el último partido en el Estadio Los Angeles en esta justa mundialista. La ciudad que recibiera la final en 1994 se despide con este compromiso entre La Roja y los diablos rojos. Esto fue lo que pasó en el partido de cuartos de final.

Resultados de los cuartos de final del 10 de julio en el Mundial 2026

En una de las dos llaves de cuartos con dos equipos europeos, España logró pasar de esa barrera histórica de los cuartos de final. Solo en Sudáfrica 2010 habían ganado una llave de cuartos de final, pero en el último partido en Los Angeles de esta justa mundialista, superaron 2-1 a Bélgica. Eso sí, no fue la exhibición más contundente y el fantasma de otra eliminación estuvo merodeando en el sur de California.

España abrió el marcador al minuto 30′, obra de Fabián Ruiz, a quien Luis de la Fuente puso en el XI inicial en lugar de Pedri. El jugador del PSG se encontró un rechace de Courtois a remate de Dani Olmo. El gol en contra animó a Bélgica a buscar el arco rival y encontraron premio 11 minutos después. Llevaron el balón de lado a lado, Timothy Castagne metió el centro y Charles De Ketelaere se anticipó a la defensa para rematar de cabeza; parecía fuera de juego, pero el VAR mostró que estaba en buena posición, y así subió al marcador primer gol en contra de España en toda esta Copa del Mundo.

El partido cambió a la mitad de la segunda parte, cuando Courtois salió lesionado. Ingresó Senne Lammens, el portero del Manchester United, quien tuvo un mal debut mundialista porque otorgó el rebote que permitió el 2-1 de Mikel Merino al 88′ gracias al cual España avanza a semifinales y se enfrentarán a Francia el martes 14 en Dallas.

Error del portero suplente da el pase a España | Reuters

Tiempos extra o penales: los criterios de desempate para clasificar a semifinales del Mundial 2026

En las rondas de eliminación directa del Mundial, se tiene que encontrar a un ganador. En caso de empate tras 90 minutos, se sigue jugando. No se avanza directo a la tanda de penaltis, como sucede en algunos torneos, sino que hay prórroga.

Se procede a disputar dos tiempos extra, de 15 minutos cada uno. Si al finalizar esa media hora el marcador está empatado, tenemos penaltis, con el habitual formato de cinco cobros por equipo. Si no hay vencedor, se siguen cobrando tiros, la ‘muerte súbita’, hasta que alguien gane la tanda.

Agenda del 10 de julio: los partidos del Mundial de este sábado

El sábado 11 de julio será el último día con múltiples partidos en esta Copa del Mundo, con la llave que definirá al segundo cruce de semifinales, a disputarse en Atlanta. A primera hora se juega la otra llave 100% UEFA, Noruega ante Inglaterra, y cierra la ronda el Argentina contra Suiza. Estos son los horarios y formas de seguir los juegos, con solo en primero siendo transmitido por TV abierta en territorio mexicano:

Noruega vs Inglaterra | Estadio Miami México: 15:00 horas por Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX. Estados Unidos: 17:00 horas (ET) y 14:00 horas (PT) por FOX y Telemundo. Centroamérica: 15:00 horas por Tigo Sports y FOX. Colombia: 16:00 horas por D Sports. Argentina: 18:00 horas por D Sports.

Argentina vs Suiza | Estadio Kansas City México: 19:00 horas por ViX. Estados Unidos: 21:00 horas (ET) y 18:00 horas (PT) por FOX y Telemundo. Centroamérica: 19:00 horas por Tigo Sports y ViX. Colombia: 20:00 horas por D Sports, Paramount+ y Disney+. Argentina: 22:00 horas por Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.



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