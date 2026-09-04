UFC Paris, en vivo: horario y dónde ver UFC Dan Hooker vs Salahdine Parnasse; cartelera y orden de las peleas

Dan Hooker busca cortar una racha de dos derrotas ante Salahdine Parnasse, quien debutará en UFC tras cinco victorias consecutivas

UFC Paris en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

Dan Hooker y Salahdine Parnasse encabezarán UFC Paris este sábado 5 de septiembre en un combate de peso ligero programado a cinco asaltos. Para Hooker, la cita representa la oportunidad de cortar una racha de dos derrotas, mientras que Parnasse hará su primera aparición dentro del octágono de UFC frente al público francés.

Hooker llega con marca profesional de 24-14 y ocupa el décimo puesto del ranking de peso ligero de UFC. El neozelandés fue sometido por Arman Tsarukyan en noviembre de 2025 y después cayó por nocaut técnico frente a Benoit Saint Denis en enero de 2026. Su triunfo más reciente ocurrió en 2024, cuando superó por decisión dividida a Mateusz Gamrot.

Parnasse afrontará un escenario distinto. El peleador de 28 años llegará con registro de 23-2, cinco victorias consecutivas y una trayectoria que incluye campeonatos de peso pluma y ligero en KSW. También permanece invicto en siete combates disputados dentro de las 155 libras.

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Su presentación más reciente terminó con un nocaut técnico sobre Kenny Cross en mayo. Parnasse ha finalizado sus últimas nueve victorias y ahora tendrá su debut en UFC directamente en una pelea estelar. Una victoria colocaría su nombre dentro del panorama de una división en la que Hooker lleva varios años enfrentando a peleadores ubicados dentro del ranking.

¿Cuándo y dónde será UFC Paris?

UFC Paris se realizará el sábado 5 de septiembre de 2026 en la Accor Arena de París, Francia. Será una nueva visita de la compañía a la capital francesa y tendrá como pelea principal el enfrentamiento entre Dan Hooker y Salahdine Parnasse en peso ligero.

¿A qué hora empieza, en México, la función de UFC Paris?

La actividad comenzará a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, con las peleas preliminares. La cartelera principal está programada para arrancar a las 13:00 horas. UFC establece el comienzo de las preliminares a las 12:00 ET y el inicio de las estelares a las 15:00 ET para Estados Unidos. La hora específica de Hooker vs Parnasse dependerá de la duración de los cinco enfrentamientos anteriores de la cartelera principal.

Cartelera estelar Estados Unidos | 3:00 pm ET México | 1:00 pm Argentina | 4:00 pm España | 9:00 pm



Cartelera preliminar Estados Unidos | 12:00 pm ET México | 10:00 am Argentina | 1:00 pm España | 6:00 pm



¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

UFC tiene programados 14 combates para su función en París. El orden puede sufrir modificaciones antes del inicio del evento. Nathaniel Wood tenía programado enfrentar a Mairon Santos, pero UFC informó que Santos quedó fuera por enfermedad y Pavel Andrusca tomó su lugar.

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Cartelera principal Dan Hooker vs Salahdine Parnasse | peso ligero Fares Ziam vs Axel Sola | peso ligero Michael Page vs Nursulton Ruziboev | peso medio Daniil Donchenko vs Punahele Soriano | peso wélter Kurtis Campbell vs Trevor Peek | peso pluma Losene Keita vs Muhammad Naimov | peso pluma



Cartelera preliminar Morgan Charriere vs Felipe Lima | peso pluma Mario Pinto vs Ryan Spann | peso pesado Oumar Sy vs Modestas Bukauskas | peso semicompleto Nathaniel Wood vs Pavel Andrusca | peso pluma Michael Aljarouj vs Fabia Sintes | peso mosca Nora Cornolle vs Klaudia Sygula | peso gallo femenil Matthieu Duclos vs Luis Felipe Dias | peso medio Delphine Benouaich vs Sofia Montenegro | peso paja femenil



¿Quién transmite en vivo UFC Paris este 5 de septiembre y dónde ver por TV y online?

UFC Paris podrá seguirse por Paramount+ en México y Latinoamérica, tanto con las peleas preliminares como con la cartelera principal. Además, los aficionados podrán consultar los resultados y las acciones de la jornada a través del minuto a minuto de Claro Sports, desde las preliminares hasta la pelea entre Hooker y Parnasse.

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Paris?

No habrá peleadores mexicanos en la cartelera de UFC Paris. Sin embargo, uno de los nombres relacionados con México será Sofia Montenegro, quien enfrentará a Delphine Benouaich en las preliminares.

Montenegro es argentina y entrena en el UFC Performance Institute de la Ciudad de México, por lo que no representa a México dentro de la función. UFC la identifica como nacida en Argentina y señala que desarrolló parte de su preparación reciente en territorio mexicano. La presencia latinoamericana también incluye a peleadores de Brasil, mientras que el combate principal estará en manos del neozelandés Dan Hooker y el francés Salahdine Parnasse.

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