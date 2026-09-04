Oficial: Alberto Gamero regresa a la dirección técnica de Millonarios

El entrenador de 62 años, Alberto Gamero, tendrá su segunda etapa como técnico de Millonarios. Ya fue campeón tres veces con el ‘embajador’.

Alberto Gamero regresa a Millonarios. – Vizzor Image.

Ya se ha definido el futuro del banquillo de Millonarios. Desde que se anunció la sorpresiva salida de Fabián Bustos de la dirección técnica, el candidato que sonó con más fuerza fue Alberto Gamero. Y así ha sido: el samario regresa al Embajador para arrancar su segunda etapa como estratega de un club al que conoce bien en ese rol y donde también marcó historia como jugador.

Comunicado sobre Alberto Gamero | @MillosFC

A finales de 2024, el múltiple técnico campeón del fútbol colombiano decidió salir de Millonarios. El argumento que presentó ante la opinión pública fueron unas amenazas que le llegaron y le generaban intranquilidad a él y a su familia. Nunca se llegó determinar si estas intimidaciones venían efectivamente por parte de aficionados albiazules o eran una presión externa.

Luego de eso, Gamero pasó a dirigir a Deportivo Cali en un proyecto que era el primero tras la reestructuración institucional del cuadro vallecaucano a través de la llegada de nuevos inversionistas. Sin embargo, su idea no llegó a consolidarse para dar los resultados esperados y fue cesado prontamente. Así las cosas, llevaba cerca de un año y medio vacante.

El pasado del Alberto Gamero en Millonarios

La primera etapa del samario estuvo marcada por el emprendimiento de un proyecto basado en las divisiones inferiores, marcando el surgimiento de grandes talentos como Carlos Andrés Gómez y Óscar Cortés. Fueron tres títulos bajo su mando. Ganó la Copa Colombia 2022 frente a Junior, la final más importante en la historia de la liga colombiana contra Atlético Nacional en 2023-I y venció en la Superliga 2024 al Tiburón.

Como ya estaba confirmado, Ómar Rodríguez se encargó provisionalmente del equipo en el derbi frente a Santa Fe del pasado miércoles, Bustos dejó a Millonarios con 11 puntos de 18 posibles en el campeonato liguero. La nueva etapa de Gamero arrancará el próximo domingo. Cuando el albiazul visite a Deportivo Pereira en el Estadio Deportivo Cali por la jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Además del certamen principal, Millonarios sigue en carrera por la Copa Colombia 2026. El cuadro de desarrollo de las etapas finales lo citará frente a Barranquilla en los octavos de final, serie a desarrollar a partido único en la arenosa por cuenta de las modificaciones de formato que se hicieron a partir de la interrupción por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Ese duelo está pendiente de programación.

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