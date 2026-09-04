Nick Kyrgios vuelve al tenis tras aceptar sanción y entrar a tratamiento

El australiano quedó habilitado para competir después de cumplir un mes de suspensión y entrar a un programa de tratamiento

Nick Kyrgios acepta culpa por dopaje | Reuters

Nick Kyrgios quedó en condiciones de regresar a las competencias después de aceptar una suspensión de un mes por una infracción al reglamento antidopaje. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) informó que el australiano ingresó a un programa de tratamiento, situación que permitió reducir la sanción establecida para este tipo de casos.

El tenista de 31 años dio positivo por cocaína en una muestra tomada el 22 de junio durante el torneo ATP de Mallorca, en España. El análisis confirmó la presencia de benzoilecgonina, metabolito de esta sustancia, y derivó en una suspensión provisional que comenzó el 4 de agosto.

Durante la investigación, Kyrgios reconoció el consumo y explicó que ocurrió durante una salida nocturna antes de su participación en Mallorca. La ITIA consultó a un especialista de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), quien concluyó que los niveles encontrados en la muestra eran compatibles con esa versión.

A partir de ese análisis, el organismo determinó que el consumo se produjo fuera de competencia. Las normas de la AMA contemplan una suspensión de tres meses en este tipo de infracciones, pero permiten reducirla a un mes cuando el deportista acepta participar en un programa de tratamiento aprobado.

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Kyrgios se incorporó a ese proceso y la ITIA estableció el 3 de septiembre de 2026 como fecha de conclusión de su suspensión, condicionada al cumplimiento del programa. También serán anulados los puntos para el ranking y el dinero obtenido por su participación en Mallorca.

Antes de conocerse la resolución, el australiano había hablado públicamente sobre lo sucedido y reconoció su responsabilidad. “Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad”, escribió Kyrgios a través de sus redes sociales después de confirmar el resultado del control.

El jugador también dirigió un mensaje a su entorno y a quienes han seguido su trayectoria. “Lo siento por mis aficionados, mi familia, mis patrocinadores y todos los que están cerca de mí. Por encima de todo, lo siento por los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo”, señaló.

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Mientras permaneció suspendido, Kyrgios no podía competir, ejercer como entrenador ni participar en eventos organizados o reconocidos por la ATP, WTA, torneos de Grand Slam o federaciones nacionales.

Kyrgios busca regresar después de años marcados por lesiones

La sanción llegó en un periodo en el que Kyrgios ha tenido poca actividad en el circuito debido a problemas físicos. El australiano alcanzó el número 13 del ranking ATP en 2016 y suma siete títulos individuales durante su carrera. Su recorrido incluye la final de Wimbledon de 2022, donde enfrentó a Novak Djokovic y perdió en cuatro sets. A partir de entonces, distintas lesiones redujeron su presencia en torneos.

Uno de los procesos que condicionó su continuidad fue una intervención en la muñeca derecha durante 2024. Desde entonces, Kyrgios ha intentado recuperar regularidad en competencia. Su aparición más reciente antes de la suspensión ocurrió en Wimbledon 2026, donde participó en el torneo de dobles junto al kazajo Alexander Bublik. La pareja quedó eliminada en la primera ronda.

Con el final de la sanción, Kyrgios podrá volver a participar en eventos del circuito una vez cumplidas las condiciones establecidas por la ITIA. El siguiente paso dependerá ahora de su calendario y de las decisiones que tome sobre la continuidad de su carrera.

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