Mourinho y su plan para seguir viendo a Messi: “Tendremos que ver la MLS, algo que no me gusta mucho”

El técnico del Real Madrid habló sobre el futuro del argentino y reconoció su trayectoria tras retirarse de la selección albiceleste

Mourinho se queja de ver la MLS por Messi | Reuters

José Mourinho reconoció que Lionel Messi es uno de los futbolistas que más se extrañarán tras su despedida de la selección argentina. El entrenador del Real Madrid habló sobre el futuro del delantero y bromeó con que tendrá que recurrir a la MLS para continuar viéndolo jugar.

Durante una conferencia de prensa, el técnico del Real Madrid fue cuestionado sobre la salida de Messi del combinado argentino y destacó lo que ha representado el atacante a lo largo de su carrera.

“Hablar de Messi es complicado (sonríe). No hay mucho más que decir. Y no hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Llegó a este Mundial con 38 o 39 años y ha sido lo que hemos visto. Es de esos jugadores que vas a echar de menos”, explicó.

Mourinho señaló que la carrera internacional de Messi marca el cierre de una etapa para una generación que ha seguido su trayectoria desde sus primeros años como profesional.

“Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años. Es uno de esos que, como decía en una rueda de prensa anterior, echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación”, comentó entre risas.

El portugués tiene además una relación particular con los primeros pasos de Messi en el fútbol profesional. Mourinho formaba parte del cuerpo técnico del Porto cuando el argentino disputó un amistoso frente al conjunto en 2003, partido que terminó con triunfo del equipo luso por 2-0.

A lo largo de sus carreras, ambos se enfrentaron en 26 ocasiones. Mourinho consiguió ocho victorias, Messi ganó nueve encuentros y los nueve restantes terminaron en empate. El argentino marcó 13 goles en esos enfrentamientos, todos ellos durante los 17 partidos que disputaron cuando Mourinho dirigía al Real Madrid.

Mourinho habla sobre el futuro de Julián Álvarez

Durante la misma conferencia, Mourinho también fue cuestionado sobre la situación de Julián Álvarez, quien manifestó durante el verano su intención de dejar al Atlético de Madrid ante el interés del Barcelona, aunque finalmente permaneció en el equipo.

“La situación específica que tú hablas no hay nadie que la conozca mejor que Simeone. No hay nadie que conozca mejor el club que Simeone. Yo no tengo absolutamente nada que decir en relación a esta situación”, señaló.

Mourinho también explicó cuál considera que debe ser el escenario para un futbolista que no consigue salir de un equipo durante el mercado. “Yo, normalmente, digo que, si un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero”, afirmó.

Sobre Álvarez, el portugués anticipó que, pese a lo ocurrido durante el mercado, el delantero deberá asumir nuevamente su papel dentro del Atlético. “Mi sensación es que, a partir de ayer, y por lo menos hasta el 31 de diciembre, será un jugador importante para su club”, concluyó.

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