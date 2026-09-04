Alan Cervantes da la cara tras la eliminación del América: “Soy el único responsable”

El mediocampista falló el penal que terminó con las aspiraciones del América y horas después publicó un mensaje dirigido a la afición

Alan Cervantes se disculpa tras penalti fallado en la Leagues Cup | Imago 7

Alan Cervantes quedó en el centro de la eliminación del América en las semifinales de la Leagues Cup después de fallar el penal que terminó por definir la serie. El mediocampista no pudo contener el llanto tras el encuentro y, horas más tarde, publicó un mensaje dirigido a la afición.

El futbolista asumió en redes sociales la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció el impacto que tuvo la jugada en el resultado. En su carta, Cervantes señaló que atravesaba un momento complicado después de quedar fuera de la competencia.

“Es difícil encontrar las palabras correctas para un momento así, pero tampoco quisiera dejar pasar más tiempo. No sería justo para quienes han estado ahí, y porque aún en los momentos difíciles, la vida y el fútbol continúan. Soy el principal y único responsable de lo sucedido ayer. Me encuentro profundamente dolido, atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel mental y emocional”, escribió.

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El mensaje llegó después de una noche en la que pasó de tener participación destacada con un gol a quedar señalado por el penal fallado. América quedó fuera de la pelea por el título y ahora deberá disputar el encuentro por el tercer lugar.

Cervantes, formado en Chivas y hoy jugador del América

Aunque su debut en Primera División se produjo con León el 22 de julio de 2017, Alan Cervantes realizó parte de su formación en las fuerzas básicas de Chivas. El mediocampista nacido en Guadalajara llegó a la categoría sub 17 del club rojiblanco, pero antes de estrenarse con el primer equipo fue cedido a León, donde comenzó su carrera profesional.

Mensaje de Alan Cervantes | Instagram

Años después, su trayectoria lo llevó al América. Durante su llegada al conjunto azulcrema, Cervantes habló sobre lo que representaba incorporarse al club. “Este equipo y no sólo el medio campo, sino el equipo en general, ha demostrado por qué es el actual tricampeón y creo que para mí y mucha gente, fuera de los que nos odian, es obviamente el equipo más grande”, declaró en aquel momento.

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Ahora, el mediocampista enfrenta uno de los episodios de mayor presión desde su llegada al equipo, luego de asumir públicamente la responsabilidad por la eliminación.

América tendrá todavía un compromiso pendiente en la Leagues Cup. El conjunto azulcrema enfrentará a León por el tercer lugar, partido que también tendrá implicaciones deportivas para La Fiera debido a la posibilidad de conseguir un boleto a la Concachampions 2027.

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