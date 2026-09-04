Yaser Asprilla renace en el Girona FC

El ofensivo de 22 años, Yaser Asprilla, fue elegido el mejor jugador de agosto del Girona FC. Acumula tres goles en tres partidos jugados.

Yaser Asprilla jugando con el Girona FC | Reuters

Yaser Asprilla ha vuelto al Girona FC para quedarse del todo. Después de tener un periplo en el fútbol turco con la camiseta del Galatasaray, el atacante de 22 años regresó al conjunto español. Junto a su compatriota Dávinson Sánchez, solamente jugó nueve partidos y no reportó asistencias o goles.

De ahí la razón para que los turcos no se hayan interesando por darle continuidad al vínculo de Yaser Asprilla en su club. Ahora bien, no hay mal que por bien no venga. Pues, el joven talento sudamericano ha tenido gran renacer futbolístico con su antiguo equipo. De hecho, es la máxima figura del Girona al sol de hoy.

Vale la pena aclarar que, el equipo de Cataluña no pudo mantener la categoría y descendió a la Segunda División del Fútbol Español. Además, con el nuevo timonel Quique Álvarez se le ve un poco más suelto y cómodo que lo que venía mostrando bajo la dirección de Michel.

Gran arranque de temporada de Yaser Asprilla en Girona

En la actual temporada 2026-2027, Girona ha disputado tres partidos y ya ha experimentado todos los resultados posibles. Empató en el debut ante Leganés a un gol, luego fue derrotado por Córdoba en condición de visitante y en su más reciente partido consiguió la primera victoria del presente curso.

Así las cosas, la noticia radica en que el colombiano Yaser Asprilla fue elegido el mejor jugador del mes de agosto del Girona FC. Sumado a esto, también fue nominado para el mejor futbolistas de el mes anterior, pero de toda LaLiga2. Tres goles en tres partidos, lo tienen como la gran figura del conjunto catalán.

En el debut de la temporada, el ‘cafetero’ fue suplente y disputó solamente 23 minutos. Sin embargo, en el segundo partido ya comenzó la faena. Ante Córdoba, Yaser Asprilla abrió su cuenta goleadora y marcó el descuento en lo que significó la primera derrota del 2026-2027.

Y ya para concretar su gran comienzo de temporada se reportó con un doblete ante Cádiz en la goleada del Girona por cinco goles a dos. De hecho, hoy por hoy, Yaser Asprilla es el máximo goleador de LaLiga2. Una Segunda División de España que ya ha visto brillar colombianos como los más recientes casos de Luis Javier Suárez y Gustavo Puerta.

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